Raisonnable sur le dernier marché des transferts, le Real Madrid le sera probablement beaucoup moins lors de l’été 2021. Comme si les Merengues avaient décidé de se préserver en vue de frapper un (très) gros coup. Et ce dernier porte un prénom et un nom : Kylian Mbappé. Pas vraiment nouvelle, la rumeur d’un possible transfert du joueur du PSG du côté de Madrid refait surface ce mardi en Une de Marca. Oui, le champion du monde sera bien la «grande priorité» de la Casa Blanca l’an prochain.

Début septembre, le Sunday Times affirmait déjà que Mbappé souhaitait avoir un bon de sortie pour l’été prochain. Au point de déjà prévenir ses dirigeants dans ce sens. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ex-attaquant de l’AS Monaco ne serait alors plus qu’à un an de la fin de son bail. De quoi grandement peser dans la balance au moment d’éventuelles futures négociations, tant pour le PSG que le Real.

Prévoyant, Florentino Pérez aurait toutefois un plan B en cas de non-venue de Mbappé. Et pas n’importe lequel : Erling Haaland. Toujours selon Marca, l’attaquant du Borussia Dortmund présente plusieurs avantages. « C’est une opération plus abordable, plus facile et qui couvrirait les besoins du Real devant », peut-on lire dans les colonnes du quotidien madrilène. L’été sera chaud à Madrid.

