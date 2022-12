Kylian Mbappé a réalisé une performance hors normes, une nouvelle fois, lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne. Deux buts exceptionnels et une passe décisive ont placé le crack de Bondy au centre des projecteurs du monde entier, agitant évidemment tous les commentaires et provoquant surtout… les plus grands retournements de veste !

Depuis sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé devait en effet subir le mépris de la sphère Real Madrid, vexée que le crack de Bondy n’ait pas signé libre avec la Maison Blanche. En un match hier, Mbappé a tout retourné, avec des observateurs et des fans résolus à l’évidence : le Real Madrid ne peut pas se priver de ce Mbappé-là.

Plus besoin de pardon pour Mbappé…

Le quotidien AS se fait le relais de la folie sur les réseaux sociaux qui réclament Mbappé mais également Bellingham au Real Madrid. Sur les talk-shows comme El Chiringuito, le nom de Mbappé a agité les débats pendant de longues minutes tandis que sur Twitter, les observateurs ont même renoncé au fait que Mbappé soit contraint de demander pardon pour signer avec la Maison Blanche.

Avec des performances de cet acabit, Mbappé est donc parti pour relancer plus fort que jamais le feuilleton Real Madrid…

