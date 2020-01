Près de 40 % des salariés de l’entreprise Condor Electronics seront prochainement réduits au chômage technique en raison de «problèmes significatifs» auxquels fait face cette entité implantée dans la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj. L’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi Ouzou, qui fait face depuis l’été dernier à des contraintes financières et d’approvisionnement en matières premières, se voit également contrainte à un arrêt technique de ses activités à compter du 2 février prochain. Les nouvelles des entreprises, on le voit, sont loin d’être réjouissantes. Ce qui fait susciter une inquiétude sur les emplois déjà précarisés par une dégringolade du pouvoir d’achat des citoyens. La dévalorisation de la monnaie nationale ne fera que compliquer une situation déjà difficile.

Cette mesure de Condor devrait concerner près de 1000 employés de différentes unités de l’entreprise, comme celles de montage de téléphones mobiles et d’articles électroménagers. De quoi mettre dans l‘embarras le gouvernement qui se serait passé allègrement d’une pression sociale supplémentaire. Le gouvernement est appelé à remédier à cette situation en mettant en place le meilleur environnement possible à la bonne marche des entreprises. C’est justement l’environnement qu’il faudrait améliorer pour aller vers le développement et la performance.

Il n’y a pas de pays sous-développés il n’y a que des pays mal gérés dit-on. C’est justement au niveau de la gestion qu’il faudrait redoubler d’efforts afin de progresser vers le mieux. Une situation qu’il faudrait urgemment changer vers l’amélioration ou du moins alléger. Il est temps de remettre le train en marche. L’économie de l’entreprise ce n’est pas uniquement des chiffres, mais aussi des attitudes. A l’avenir, l’Etat devrait se soumettre à une ligne de conduite stricte, mais novatrice pour faire émanciper l’entreprise des obstructions qui l’entravent.