Pour la première fois, ou presque, depuis sa prise de fonctions, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour la réception de Manchester City (demi-finale aller de Ligue des Champions). L’Argentin sait qu’il va devoir faire des choix forts et décevoir certains de ses joueurs. «Après quelques mois, je ne connais toujours pas mon équipe type ! On a beaucoup changé, à cause de la Covid-19, des blessures, des rotations liées au calendrier chargé. On va essayer demain de choisir le meilleur onze de départ selon nous pour bien jouer ce match. Je vais sûrement être injuste avec certains joueurs. Beaucoup méritent de jouer mais seuls onze démarreront. L’équipe est en confiance et concentrée sur demain. Nous savons combien c’est important pour nous, les joueurs, le staff et les fans qui regarderont ce match devant leur TV», a-t-il lancé. Place aux choix.

