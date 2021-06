Mobilis, encourage les Verts à l’occasion des trois joutes amicales, prévues en ce mois de juin, rentrant dans le cadre du programme de préparation pour le 2e tour des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre.

L’équipe algérienne de football entamera sa série de matchs amicaux à domicile, en affrontant les Mourabitounes de la Mauritanie, le jeudi 03 juin, au stade Chahid Mustapha Tchaker de Blida à 20h45, avant de recevoir au même stade, l’équipe du Mali, le dimanche 06 juin à partir de 20h45.

Les fennecs se déplaceront par la suite en Tunisie, pour défier les Aigles de Carthage, au stade Hamadi AGUERBI de Radès, le vendredi 11 juin 2021.

Ces trois rencontres sont l’occasion pour le staff de faire une large revue d’effectif avant les rendez-vous cruciaux de septembre.

Pour rappel, lors des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2022, l’Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie du Burkina Faso, de Djibouti et du Niger. Le premier de chacune des dix poules se qualifiera pour les barrages.

La sélection algérienne championne d’Afrique en titre, reste toujours invaincue et est à deux matchs du record africain d’invincibilité détenu par la Côte d’Ivoire, auteur de 26 matchs d’affilée sans défaite.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort pour soutenir nos valeureux champions d’Afrique.

Bon courage et bonne chance aux Verts !

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

