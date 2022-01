Mobilis encourage les verts à l’occasion de la rencontre amicale préparatoire, en prévision de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), prévue au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022.

L’Équipe Nationale de football appelée à défendre son titre continental de 2019, disputera une joute amicale avant le début de la compétition continentale, elle affrontera les Black Stars du Ghana, le mercredi 05 janvier à 17h00 (Heure locale), au stade Education City Stadium à Al Rayyan au Qatar, avant de se déplacer vers la ville de Douala au Cameroun.

Cette rencontre permettra à l’équipe nationale de parfaire sa préparation pour la CAN, avant son entrée en lice dans la compétition le 11 janvier contre le Sierra Leone, le 16 janvier contre la Guinée équatoriale et enfin la Côte d’Ivoire le 20 janvier.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Équipe Nationale, ne ménagera aucun effort pour soutenir nos valeureux champions d’Afrique.

Bon courage et bonne chance aux verts.

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna

