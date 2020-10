La série d’invincibilité de l’Algérie ne s’est pas terminé ce mardi. Face au Mexique, les Verts ont obtenu un nul après avoir joué à 10 plus de 35 minutes.

Les mexicains avaient ouvert le score à la 43′ par une pichenette de Jesus Manuel Corona. deux minutes après l’Algérie égalisait par Ismaël Bennacer qui d’un tir tendu trompait le gardien adverse. En seconde période, dès la 55′ les Verts se retrouvaient à 10 après l’expulsion de Guedioura pour cumul de cartons. Amoindris, les poulains de Belmadi résistaient aux assauts adverses tout en jouant les contres. Le résultat n’a pas tardé. Ryad Mahrez donnait l’avantage aux Verts en plaçant sa balle avec finesse entre un défenseur mexicain et son gardien. L’Algérie aurait même pu marquer d’autres buts, mais la malchance et la précipitation étaient au rendez-vous. Piqués au vif les poulains de Gerardo Martino se sont rués en attaque et ont pu égaliser à la 86e minute grâce à Diego Lainez, rentré sur le terrain quelques minutes auparavant.

Héroïques, les Verts continueront à défier les coriaces mexicains et le match se terminera sur un nul de deux buts partout. La série reste toujours en cours.