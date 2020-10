La sélection algérienne a gagné son match amical disputé ce vendredi soir en Autriche face au Nigéria sur le score de 1 à 0. Le seul but de la rencontre a été l’oeuvre de Rami Bensebaini, à la 5′. Belmadi a profité de la confrontation pour faire jouer plusieurs remplaçants et nouveaux joueurs. Dans la liste des 11 rentrants des Verts, il manquait pas moins de huit absents de l’équipe type de la CAN 2019. L’occasion de voir à l’œuvre les Oukidja, Tahrat, Boulaya, Belkebla, Halaimia, Andy Delors, Abeid, et Benrahma.

Le prochain match amical de l’Algérie sera face au Mexique. Il est prévu mardi prochain ( à 20h00 algériennes) à La Haye (Pays-Bas).