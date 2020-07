Les massifs forestiers du nord-est de Médéa ont été la proie de plusieurs départs de feu, durant les dernières 72 heures, provoquant la destruction de plus de 36 hectares de couvert végétal, et la perte de parcelles de plantations arboricoles, a-t-on appris dimanche auprès de la protection civile. Les incendies les plus violents ont été signalés à Baata, Maghraoua et El-Haoudine, où la protection civile fait état de la destruction de 18 hectares de plantations sylvicoles, suite à un incendie qui s’est déclaré, jeudi, en fin d’après-midi, à El-Khemsine Melailia», dans la commune de Baata, à 57 km de Médéa. Une parcelle composée de 315 arbres fruitiers a été réduite en cendre lors de cet incendie, maitrisé après plusieurs heures d’intervention, a-t-on indiqué. Dix autres hectares de pin d’Alep et de chêne ont été détruits, selon la même source, dans un incendie, survenu, la nuit de vendredi à samedi, au maquis de «Taghezeft», commune de Maghraoua, à 107 km au nord-est, alors qu’il est déploré la perte de sept hectares de forêts dans un incendie similaire, localisé à «Es-Sahridj», commune d’El-Haoudine, à 105 km au nord-est du chef-lieu de wilaya. Par ailleurs, 1,5 hectares de plantations fruitières ont été perdues dans un incendie, enregistré, samedi, à «Bekkar», dans la même commune d’El-Haoudine, ainsi que la destruction de petites parcelles de couvert végétal, a ajouté la protection civile.

