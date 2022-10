Une minute de silence sera observée, lundi à 11h00, à travers tout le territoire national et les représentations diplomatiques et consulaires d’Algérie à l’étranger, à la mémoire des chouhada des massacres du 17 octobre 1961.

En vertu du décret présidentiel 21-392, signé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en date 16 octobre 2021, l’ensemble des cadres, fonctionnaires, personnels et travailleurs aux niveaux central et local et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger sont invités à observer une minute de silence, à la mémoire des chouhada des massacres du 17 octobre 1961.