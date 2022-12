L’Union africaine (UA) a exprimé son indignation suite aux massacres du 29 novembre contre des civils dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). «Le président en exercice de l’Union africaine (UA), Macky Sall, et le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, expriment leur indignation suite aux massacres du 29 novembre contre des civils dans l’Est de la RDC lors d’affrontements opposant des rebelles du M23 et d’autres miliciens dans le village de Kishishe, dans le territoire de Rutshuru, où des dizaines de civiles innocents ont perdu leurs vies», indique une communiqué conjoint publié samedi sur le site de l’organisation continentale. «L’Union africaine dénonce avec la plus grande véhémence ces crimes odieux et demande que la lumière soit faite sur ces actes criminels, ce dans les plus brefs délais afin que les responsables de tels crimes subissent les châtiments et sanctions que dicte le droit», selon le même communiqué. La même source souligne que «l’UA reste profondément attachée à l’Accord de cessez-le feu du 23 novembre à Luanda ainsi que le processus de Luanda et de Nairobi pour une cessation immédiate des hostilités et de tout recours à la violence». L’organisation panafricaine demande avec insistance à tous les groupes armés de «déposer les armes et de s’engager, de bonne foi et sans conditions préalables dans le processus politique pacifique conformément à la feuille de route conjointe adoptée à Luanda le 23 novembre 2022».

