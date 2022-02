Accusé de viol et de violences physiques par sa compagne de 18 ans Harriet Robson, Mason Greenwood est dans la tourmente. Réactif, Manchester United a immédiatement écarté le joueur de son groupe avant que ce dernier soit arrêté par la police de Manchester est placé en garde à vue.

=Afin de condamner les actes auquel Mason Greenwood va devoir faire face devant la justice, le célèbre jeu FIFA 22 a décidé de retirer le joueur lors d’une mise à jour sortie aujourd’hui comme l’explique le Manchester Evening News. Il ne figure plus sur le titre du jeu dans les modes hors ligne et a été retiré de l’effectif de Manchester United par EA Sports. Pour autant, sa carte Ultime Team reste active et peut être toujours échangée sur le marché des transferts FUT 22.

