Plusieurs directions et services de la wilaya de Mascara ont pris part, lundi 28 mars, à une opération de simulation d’un atterrissage d’urgence d’un petit avion de transport de voyageurs près de l’aéroport de Ghriss.

Le scénario de cette manœuvre, organisée dans le cadre de l’activation du plan de wilaya d’organisation, de coordination, d’intervention et de secours, porte sur un atterrissage d’urgence d’un avion transportant 25 passagers dont les membres de l’équipage, aux abords de l’aérodrome de Ghriss, à proximité du douar Ouled Merah. Elle vise à tester la réactivité et le niveau de préparation opérationnelle face aux catastrophes des différents services et instances participant à cet exercice, la coordination entre eux, la célérité d’intervention avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires, a ajouté l’officier de la Protection civile.

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans cette opération de simulation dont 300 éléments de différentes instances et services en plus de 60 engins de différentes fonctions.

