L’entrée en service de 50 puits destinés à l’alimentation en eau potable de différentes communes de la wilaya de Mascara est attendue durant la saison estivale, a-t-on appris auprès de la direction locale des ressources en eau. Il est prévu l’entrée en exploitation de 10 nouveaux puits avant la fin du mois de mars en cours, soit avant le mois de Ramadhan, a indiqué le chef de service de l’alimentation en eau potable Bensalem Djelloul, indiquant que six puits ont été réalisés dans le cadre du programme sectoriel au profit des communes de Ghrouss, Aouf, Maoussa, Zelamta, Guerdjoum et Hachem. La livraison de deux puits de substitution est prévue avant le mois de Ramadhan au niveau des communes de Oued Taghia et de Chorfa au titre des plans de développement communaux (PCD) et de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, de même que deux nouveaux puits dans les communes de Ghriss et de Chorfa au titre du PCD et 30 autres ayant fait l’objet d’opérations de réhabilitation et d’équipement dans le cadre du programme sectoriel dans le but d’augmenter le débit.

D’autre part, il sera procédé, durant la même période, à la réception d’un réservoir d’eau, en réalisation, d’une capacité de 500 mètres cubes dans la commune de Aïn Fares et de 40 km de canalisations dans huit communes, dont celle du chef-lieu de wilaya, a-t-on relevé. M. Bensalem a affirmé que la wilaya de Mascara a bénéficié, récemment, d’une enveloppe financière de 1,216 millions DA dans le cadre du PCD pour l’année 2022 destinée à la réalisation de 115 projets relevant de son secteur au profit de 46 communes. Ces projets seront mis en exploitation après leur concrétisation avant la fin de l’année en cours, a-t-il dit. Dans le cadre de ce programme, une enveloppe de 702 millions DA a été débloquée pour la concrétisation de 67 projets portant réalisation et rénovation du réseau d’AEP, ainsi que la réalisation de 10 réservoirs d’eau et de deux stations de pompage, a ajouté le chef de service de l’alimentation en eau potable de la wilaya de Mascara.

Par ailleurs, un montant de 514 millions DA est consacré pour financer 48 projets d’assainissement au niveau de la wilaya permettant la réalisation et le renouvellement de 60 km de canalisations des eaux usées et le raccordement 2.347 foyers au réseau, en plus de la réalisation de trois bassins de sédimentation des eaux usées dans autant de communes. n

Articles similaires