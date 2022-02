Le ministère des travaux publics a levé, dernièrement, le gel sur le projet de dédoublement d’une partie de la route nationale (RN4) de la wilaya de Mascara, a-t-on appris, samedi, du directeur local du secteur Tahar Nekkache. Le même responsable a précisé que le lancement des travaux de dédoublement de cet axe de la RN4 entre les régions de Sidi Daoud, à l’entrée de la commune d’Oggaz et le village Zeghloul dans la commune de Zahana, sur une distance de 12 kilomètres, est prévu avant la fin du trimestre en cours, après que les autorités aient levé le gel sur le projet. Un montant de 800 millions de DA a été alloué pour la réalisation de ce projet, qui comprend quatre ouvrages d’art et revêt une grande importance économique au vu de l’existence de la nouvelle zone industrielle de la commune d’Oggaz et d’unités industrielles, en plus de faciliter la circulation automobile dans la région. D’autre part, la wilaya de Mascara a bénéficié, au titre de l’année 2022, d’un projet de réfection de la double voie reliant entre la ville de Sig et la commune de Ras El-Aïn Amirouche sur une distance de 9 km avec une enveloppe financière de 400 millions DA. Le projet sera prêt avant l’été prochain pour son exploitation par les participants aux Jeux méditerranéens. A noter que la ville de Sig accueillera une partie des compétitions des JM, selon la même source. Il est aussi prévu le lancement prochain des travaux d’entretien et d’aménagement du chemin de wilaya (CW26) reliant la région de Khrouf, dans la commune de Sig et le village Laânatra relevant de la commune de Chorfa sur une distance de 22 km, ainsi que les travaux d’entretien du CW98 entre la commune d’El-Gaâda, wilaya de Mascara, et la wilaya de Sidi Bel-Abbes (10 km). Pour rappel, 490,41 km de routes ont été réalisés durant les années 2020 et 2021, dans le cadre de 131 projets répartis sur 257 agglomérations, dont 91 agglomérations classées zones d’ombre.

