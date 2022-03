Le juge d’instruction près le tribunal de Ghriss (Mascara) a ordonné, jeudi, de placer l’auteur présumé du meurtre de la petite fille Hanane, âgée de 9 ans, en détention préventive, en attendant le procès, a-t-on appris du procureur de la République près le tribunal, Slimane Miloud Othmane. Dans une déclaration à la presse au siège du tribunal, le même responsable a indiqué que le juge d’instruction près le tribunal, qui a été saisi de l’affaire, a ordonné de placer l’accusé (B.N), âgé de 36 ans, en détention préventive pour les chefs d’inculpation de meurtre avec préméditation et de vol. Il a souligné que les faits de cette affaire remontent à mardi dernier, lorsque la brigade de la gendarmerie nationale de la commune d’Aïn Fras a reçu un appel du père de la victime vers 13h30, faisant part de la disparition de sa fille Hanane, demeurant au village «Laâbana» dans la commune d’Aïn Fras, depuis 11 heures du matin de la même journée. Le procureur de la République près le tribunal de Ghriss a ajouté que les éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux et ont lancé une opération de recherche qui a permis de découvrir le cadavre de la victime dans une cavité recouverte de terre, non loin du village, les mains attachées et les yeux bandés avec un foulard autour du cou et des ecchymoses sur son visage. M. Slimane Miloud a fait savoir que les investigations des éléments de la gendarmerie nationale ont décelé que l’accusé a été la dernière personne aperçue avec la petite fille, ajoutant que le suspect a été confronté, lors de l’enquête, à quelques indices finissant par avouer avoir tué la fillette après l’avoir emmenée dans un endroit isolé et l’avoir étranglée à l’aide d’un foulard qui était en sa possession et confisqué ses boucles d’oreilles. Selon la même source, l’accusé a reconnu devant les éléments de la gendarmerie nationale qu’il a pris la direction de Sfisef (wilaya de Sidi Bel-Abbes) pour vendre les boucles d’oreilles volées, et qu’il est revenu sur les lieux pour participer aux opérations de recherche de l’enfant afin d’éloigner toute suspicion.

L’autopsie sur le corps de la victime a affirmé que la mort était due à une strangulation, révélant la présence d’ecchymoses sur le visage et le cou, indique la même source, faisant savoir que l’accusé a été présenté devant le parquet du tribunal de Ghriss, puis transféré devant le juge d’instruction près le même tribunal.

