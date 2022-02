L’ambassadrice de la Turquie en Algérie, Mahinur Özdemir Göktaşa affirmé dimanche à Mascara que cette wilaya recèle d’importants atouts économiques susceptible de favoriser le renforcement de la coopération entre l’Algérie et la Turquie. Lors d’une rencontre avec les opérateurs économiques de la wilaya, organisée par la Chambre de commerce et de l’industrie «Beni Chougrane» de Mascara, la diplomate turque a indiqué qu’elle avait découvert, aujourd’hui, à la faveur de sa visite dans la wilaya, «d’importantes opportunités, notamment dans le domaine de l’agriculture, du tourisme et de la culture, à mettre à profit pour renforcer la coopération et les échanges entre les deux pays». L’ambassadrice a cité, dans ce sens, les possibilités d’échanges d’expériences entre les opérateurs turcs et leurs homologues de la wilaya de Mascara, dans le domaine de l’agriculture, en plus de celles de coopération entre les communautés d’affaires des deux pays pour pénétrer de nouveaux marchés dans le monde. Elle a évoqué, d’autre part, les atouts dont dispose la wilaya de Mascara en matière de tourisme, notamment à Bouhanifia, ville réputée pour ses eaux thermales qui peuvent ouvrir d’autres horizons en matière de coopération entre l’Algérie et la Turquie. Mahinur Özdemir Göktaş a déclaré qu’elle aspire, d’autre part, à «relancer l’accord de jumelage entre Mascara et Bursa (Turquie), ville où a séjourné l’Emir Abdelkader pendant une durée avant de s’établir en Syrie, et renforcer la coopération culturelle entre l’Algérie et la Turquie, en s’appuyant sur l’héritage culturel et historique commun que partagent les deux pays».

Pour sa part, le président de la chambre de commerce et de l’Industrie «Beni Chougrane», Miloud Kouchache a exprimé la disponibilité des opérateurs économiques de la wilaya, particulièrement ceux qui sont versés dans le créneau de l’agriculture, pour développer des relations de coopération avec les opérateurs turcs et saisir les opportunités d’affaires dans différents domaines pour raffermir des liens de partenariat et d’échanges entre les deux pays. D’autre part, l’ambassadrice a visité l’université «Mustapha Stambouli» de Mascara où elle a eu un entretien avec le recteur de cet établissement d’enseignement du supérieur, Samir Bentata, sur les possibilités et les moyens de coopération académique entre l’université de Mascara et les universités turques, pour ouvrir une section pour étudier la langue turque à l’université. Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda a accueilli, auparavant au siège de la wilaya, l’ambassadrice de la République de Turquie en Algérie où il a donné un aperçu sur la wilaya et les potentialités et les atouts dont elle dispose pour développer des relations de coopération entre l’Algérie et la Turquie. n

