De nouvelles mesures ont été mises en œuvre pour assurer pendant l’hiver un approvisionnement régulier des agglomérations rurales de la wilaya de Mascara en bonbonnes de gaz butane, a-t-on appris, dimanche auprès de la direction de l’Energie et des mines. Prises de concert avec l’entreprise «Naftal», les nouvelles mesures portent sur l’approvisionnement des agglomérations rurales dans les zones du nord de la wilaya, à l’instar de celles rattachées aux communes de Mohammadia, de Sig et de Zahana, en bonbonnes de gaz butane à partir du centre de stockage «Naftal» de Mohammadia, à raison d’une distribution moyenne variant entre 2.205 et 2.895 bonbonnes par jour. De même que l’approvisionnement des zones du sud de la wilaya, à l’instar des communes de Tighennif, Mascara et Oued El Abtal, par cette source d’énergie du centre de conditionnement de la zone de «Khessaïbia», au chef lieu de wilaya avec une moyenne de 11.000 bonbonnes par jour. Le centre de conditionnement a été renforcé par une deuxième équipe de travailleurs dans le but d’augmenter sa capacité de production pour passer de 7.000 à 11.000 bonbonnes de gaz butane par jour. A propos de ces mesures, une rencontre a été tenue avec les services de Naftal et les présidents des APC, notamment celles qui dénombrent le plus grand nombre de zones enclavées. Au cours de cette réunion, il a été convenu de mettre en place une stratégie pour assurer une disponibilité du gaz butane en quantités suffisantes, en plus de l’ouverture prochaine de points de vente des bonbonnes au niveau des agglomérations secondaires, selon la même source. Dans ce cadre, Il a été convenu d’accorder des facilités en matière de commercialisation des citernes de gaz butane pour qu’elles soient utilisées par les aviculteurs et encourager les établissements éducatifs pour les approvisionner en citernes de propane pour la chaufferie. Durant l’hiver de l’année dernière, plus de 1 million de bonbonnes de gaz butane ont été distribuées à travers la wilaya de Mascara sans enregistrer un manque en la matière, selon la direction de l’Energie et des mines.

