Les établissements de santé de la wilaya de Mascara ont été renforcés de 85 nouveaux paramédicaux, diplômés des instituts publics de formation paramédicale, a-t-on appris, mardi, du directeur de la santé et de la population.

Le Dr. Elamri Mohamed a indiqué à l’APS que ses services ont finalisé, la semaine en cours, les formalités de recrutement de 85 agents paramédicaux pour être affectés dans les établissements de santé de la wilaya, notamment les hôpitaux et les structures de proximité.

Selon la même source, cette nouvelle promotion de paramédicaux recrutés comprend 59 infirmiers de santé publique, 15 laborantins et 11 manipulateurs d’appareils de radiologie, en attendant la réception des P-V de fin d’études des diplômés des autres spécialités en vue de leur recrutement. Les établissements de santé de la wilaya de Mascara ont connu, ces dernières années, un manque de paramédicaux, en raison de la sortie en retraite de nombreux membres de ce corps médical, a-t-on rappelé.

