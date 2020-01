Une enveloppe financière de 360 millions de dinars a été allouée dernièrement à Mascara pour l’équipement et l’entretien de plusieurs établissements sanitaires de la wilaya, a-t-on appris samedi du directeur de la santé et de la population (DSP). Plus de la moitié de ce montant accordé par la tutelle, soit 200 millions DA, servira à combler le déficit en matériel médical et au renouvellement des appareils vétustes, permettant ainsi aux structures sanitaires de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, a indiqué le Dr Mohamed Amri. L’autre partie du budget (160 millions DA) est destinée à la réalisation de divers travaux d’entretien, notamment ceux portant renforcement de l’étanchéité au niveau de ces mêmes établissements, a-t-il expliqué. Le responsable a également fait savoir que son secteur verra cette année l’entrée en fonction, au sein des urgences médicales de Mascara, d’un ensemble de services pour améliorer les prestations au profit des patients, dont un laboratoire central d’analyses, un centre de radiologie et une unité de neurologie. Le DSP a annoncé, en outre, la prochaine ouverture d’une nouvelle clinique dentaire relevant de l’hôpital «Issad Khaled» de Mascara, tandis que la commune d’El-Ghomri sera dotée d’un service de maternité qui permettra d’alléger la pression exercée auparavant sur l’hôpital de la ville voisine, Mohammadia. n

