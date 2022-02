Le Front social marocain a annoncé l’organisation de manifestations dimanche prochain, dans toutes les régions du Royaume, pour protester contre la hausse des prix des produits alimentaires et la politique d’étouffement des libertés adoptée par le régime du Makhzen. Dans un communiqué relayé lundi par les médias marocains, le Front social a indiqué que «les nouvelles manifestations interviennent suite au mépris absolu du gouvernement pour les revendications urgentes des Marocains, notamment des solutions à la hausse des prix et le respect des libertés, et à la lumière de la persistance dans l’application des mêmes politiques».

Le Front social a annoncé avoir entamé au niveau local la préparation collective de la forme, du timing et du lieu des manifestations, pour s’assurer d’une grande participation de masse possible.

Le front social est en ébullition au Maroc où plusieurs grèves sont annoncées dans divers secteurs d’activité, sur fond d’envolée des prix des produits de première nécessité et du carburant et de critiques de plus en plus acerbes contre le régime du Makhzen, pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens.

