Dernier représentant du continent africain dans ce Mondial après l’élimination du Sénégal par l’Angleterre ce dimanche soir, le Maroc s’apprête à affronter l’Espagne pour un huitième de finale potentiellement historique pour les Lions de l’Atlas qui n’ont jamais dépassé ce stade de la compétition. Hier, en conférence d’avant match, le sélectionneur marocain Walid Regragui s’est exprimé sur le jeu de la Roja qu’il apprécie, mais croit fermement aux chances de qualification pour les Lions de l’Atlas.

« J’aime beaucoup la personnalité de Luis Enrique. Il a une manière de gérer la pression impressionnante. Peut-être que je devrais aussi me mettre sur Twitch (rires). Mais je suis content d’affronter un grand entraîneur comme lui. Tous mes joueurs sont prêts physiquement. Mais le plus important dans un Mondial, c’est le mental. Demain c’est une finale qu’on joue. Et si on est fatigué, on sort et on sera remplacé par quelqu’un d’autre qui se donnera aussi à fond. C’est comme ça. L’Espagne a une expérience qu’on n’a pas nous en Coupe du monde. C’est un match qu’on n’a pas joué depuis 36 ans nous. Depuis les débuts des 8es, il n’y a eu aucune surprise. Voilà, ça montre la difficulté de faire l’exploit face à ces équipes. On peut entrer dans l’histoire. Ça vaut le coup de donner le maximum et ne pas avoir de regrets. C’est le match le plus important de notre histoire mais il faut aussi dédramatiser ce match. Pour ne pas passer à côté. Être le dernier pays africain ? On a à perdre. On va se battre avec une attitude de guerrier. On va porter haut notre drapeau pour notre pays, les Africains et les Arabes. J’espère qu’on aura leur soutient demain. »

