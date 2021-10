Dans l’Union européenne, il y a deux espaces de croissance rapide – à l’ouest, l’Irlande et à l’est, les douze pays

de l’Initiative des trois mers dont la croissance depuis leur adhésion à l’UE a atteint 2,8 % par an. Néanmoins,

les investisseurs étrangers n’ont pas encore saisi toutes les opportunités qu’offre l’essor de cette région.

Il ne faut pas être un observateur particulièrement avisé de la vie économique pour voir le lien entre la croissance et les cours des actions en bourse. Pourtant, bien que cette interdépendance ait fait l’objet de nombreuses analyses, on n’ignore toujours si c’est le marché des capitaux qui propulse l’économie ou si, à l’inverse, ce sont les effets de la croissance qui fortifient les bourses. La réponse la plus pertinente semble celle d’une sorte de boucle de rétroaction : les marchés publics des capitaux sont les plus efficients à transformer les épargnes en investissements, le sens de ces derniers se résumant à leur capacité à gérer des bénéfices attrayants qui, à leur tour, influent sur la croissance.

Si on analyse la relation entre le PIB par habitant et la part des capitalisations des sociétés publiques dans le PIB des pays de l’Espace économique européen, on voit bien que les pays « riches » ont aussi des marchés des capitaux « plus grands ».

Dans les pays de l’Initiative des trois mers, les marchés des capitaux sont généralement moins développés par rapport au niveau de la croissance économique.

Le pays dont l’essor a été rapide et qui possède un marché des capitaux assez grand en relation au PIB est la Pologne. En l’espace des 30 dernières années, le PIB polonais a plus que triplé, ce qui implique une hausse réelle de la croissance à hauteur de 4% en moyenne chaque année.

La hausse en valeur nominale a évidemment été encore plus importante et elle a atteint plus de 15%. C’est là, sans doute, que réside le secret du succès. Parmi les sociétés cotées à la Bourse de Varsovie, il y en a qui se développent beaucoup mieux que ne le suggère la moyenne, et c’est ce qui aide à attirer des investisseurs ; leurs présence, à son tour, incite de nouvelles sociétés à faire leur entrée en bourse.

Malgré le succès incontesté de la Pologne, son marché des capitaux possède toujours un important potentiel de croissance. La part des capitalisations dans le PIB oscille entre 30 et 40% et reste deux fois inférieure à celle des pays de la « vieille Union ». Mais dans les autres pays de l’Initiative, ce potentiel est encore plus grand. Si on écarte l’Autriche et la Pologne, la relation moyenne entre le volume du marché des capitaux et le PIB oscille entre 15 et 20%, malgré les très bons résultats économiques ces dernières décennies.

Bien que les sociétés cotées dans les bourses de l’Initiative des trois mers se développent très dynamiquement, attirer des investisseurs – et de nouvelles sociétés – se heurte à la barrière de l’échelle. Comme presque 85% du volume des transactions se concentrent sur les trois plus grands marchés de la région, une coopération étroite est plus qu’une nécessité. En effet, bâtir une offre commune pour les investisseurs permettra aux sociétés les plus dynamiques de la région de trouver des capitaux dont le but ne serait pas de prendre leur contrôle.

Un exemple de la coopération dans la région est le lancement en 2019 de l’indice CEEplus, qui référence 153 sociétés de Pologne, Croatie, Hongrie République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Diversifié tant au niveau de pays que de secteurs et renforcée par des actions de marketing communes, l’indice attire de plus en plus de fonds et d’investisseurs internationaux. La région s’unie aussi en vue de présenter des positions communes face aux régulations des marchés des capitaux proposées par la Commission européenne. Jusque-là, les négociations voyaient les grands acteurs user de leurs avantages alors que certaines propositions de la Commission mettaient en jeu l’existence même des marchés des plus petits pays.

Quant à la coopération, les technologies nouvelles aussi auront leur mot à dire. D’ores et déjà, les bourses de notre région testent quelques-unes de nos solutions. Au futur, c’est le système de transactions unique, adapté à la spécificité des bourses plus petites et permettant de créer un écosystème technologique commun aux marchés des capitaux dans cette partie de l’Europe qui sera l’un de nos produits d’exportation.

Une plateforme particulière d’échange d’expériences est la Conférence des Bourses de l’Initiative des trois mers, organisée par la Bourse de Varsovie. Nous nous réjouissons que de nouvelles bourses l’aient intégrée cette année, notamment celles de Bulgarie et d’Autriche, mais aussi celles de pays provenant d’en dehors de l’Initiative : Arménie, Grèce et Géorgie.

Leader incontesté de ce groupe, dotée de savoir-faire uniques, la Bourse de Varsovie profite du tempo de la croissance de la Pologne pour développer les marchés des capitaux de l’Initiative. Cependant, nous ne percevons pas notre position comme un prétexte à la domination, mais plutôt comme un engagement à soutenir l’essor de nos homologues régionales.

L’Initiative des trois mers est née en réponse aux lacunes observées dans les infrastructures dans l’axe Nord-Sud européen. Nous nous sommes vite aperçus que les marchés des capitaux sont dans une situation analogue. Le temps est donc venu de le changer, pour le grand bien de milliers d’entreprises de la région à la recherche de capitaux et d’investisseurs désireux de faire fructifier leurs économies. La Bourse de Varsovie relève prudemment mais courageusement ce défi.

Texte publié dans le mensuel Wszystko Co Najważniejsze (Pologne) dans le cadre d’un projet d’éducation de Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.