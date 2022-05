Par Bouzid Chalabi

Le nouveau code des investissements sera bientôt promulgué. A cet effet, Nadir Hasnaoui, Directeur général de la filière Hasnaoui Profils système (HPS), estime que «c’est, certes, une bonne chose pour l’ensemble des opérateurs économiques, porteurs de projet d’investissement, mais encore faut-il que l’écosystème suive». Citant en exemple, entre autres, «les cahiers des charges qui régissent le code des marchés publics devenus tout à fait obsolètes».

Ce dernier, qui se prononçait à l’issue de la visite des stands des 9 filières du Groupe des sociétés Hasnaoui (GSH) qui participe au 24e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, Batimatec 2022, organisée par la direction du GSH au profit des médias, a par ailleurs parlé «de l’urgence de changer certaines mentalités chez certains de nos responsables, voire même laisser place aux jeunes, car le monde a évolué et va continuer de le faire, notamment dans les corps de métier de la construction». A la question de Reporters de savoir l’impact de la crise sanitaire et la révision à la hausse de certaines taxes relatives au secteur industriel sur le GSH, le Directeur général de HPS a avoué que «cela a été un sérieux coup dur pour nous, mais nous avons réussi à surmonter les difficultés inhérentes à la presque mise à l’arrêt du secteur industriel du pays. Quant à la révision à la hausse de la taxe sur la valeur ajouté (TVA), introduite dans la loi des finances 2022, sur les matières premières qu’utilisent nos filières, nous commençons à enregistrer les conséquences à travers la baisse des commandes de nos clients due au fait de la montée fulgurante des prix sur nos produits finis». Le responsable a par ailleurs rappelé que «cette hausse de la TVA a fini par mettre à très rude épreuve de nombreuses entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, et même d’envisager l’arrêt de leurs activités, en proie à un carnet de commandes quasi vide depuis quelques années. Non sans parler de leur non-accès aux marchés publics». Sur ce dernier point, le conférencier déplore «le maintien de la règle du moins disant et surtout de ne pas faire appel aux entreprises nationales, alors qu’elles ont démontré leur compétence dans les métiers de la construction».

Toujours dans ce même ordre d’idées, il dira : «Les textes sont clairs en ce qui concerne les conditions d’octroi des marchés publics, à savoir donner l’avantage aux entreprises locales, autrement dit bénéficier de points supplémentaires par rapport aux étrangers soumissionnaires.» Revenant sur la règle du moins disant, selon le Directeur général, «non seulement il n’est plus possible de concurrencer les Chinois mais cette règle n’encourage pas la performance, l’innovation et le développement des entreprises. Et il y a donc urgence à aller vers le plus-disant des soumissionnaires, car c’est un moyen efficace d’éviter de tomber sur la mauvaise qualité de service et de surcroît subir de lourds retards de réalisation de projet. En fait, il va falloir faire confiance à l’entreprise algérienne». A ce titre, il a indiqué que «GSH a pu rattraper, en trois mois, le retard d’une année accumulé par l’entreprise chinoise chargée de la réalisation des infrastructures devant accueillir les jeux Méditerranéens qui se dérouleront à Oran en juin et juillet 2022. Ce qui démontre que GSH et d’autres entreprises nationales disposent d’un savoir-faire dont les pouvoirs publics vont devoir à l’avenir prendre en considération». A notre question au sujet de la capacité de réalisation de logements finis, il a affirmé : «Elle est actuellement de 1 500 logements par an à des prix très concurrentiels. Nous pouvons faire mieux pour peu que nous disposions d’assiettes foncières. C’est là la problématique, soit de leur rareté, soit de leur cherté, ce qui rend le coût de revient de réalisation d’un logement très élevé et, par voie de conséquence, se retrouver avec des méventes.»

Sur la problématique de la cherté des appartements neufs construits par des promoteurs immobiliers : «Le prix moyen du mètre carré est de 90 000 DA et il risque d’augmenter après la révision à la hausse des prix des matériaux de construction. Il s’agira donc d’innover en la matière pour baisser le coût de revient. Chose qui est à la portée de GSH par le biais de ses solutions globales», a-t-il conclu. n

