La semaine qui vient de s’achever restera, sans aucun doute, gravée dans l’histoire du marché pétrolier. Dans sa chute qui dure depuis plusieurs semaines, l’or noir aura connu ses pires séances d’échanges, notamment sur le marché newyorkais où la référence locale, le West Texas Intermediate (WTI) est descendu à des bas abyssaux que même le plus pessimiste des analystes ne pouvait prévoir même en cette conjoncture de Covid-19, qui a entraîné une chute historique de la demande mondiale, avec en plus des stocks affichant quasiment le plein suite aux prix bas.

Du jamais vu, en effet, pour le brut américain qui s’est échangé à -37,63 dollars lundi dernier, les producteurs ayant été contraints de payer les acheteurs pour vendre les grosses quantités de brut à livrer pour le mois de mai et dégager des espaces pour remplir les fûts pour livraison en juin. Mais le WTI pour livraison en juin a commencé à retrouver des couleurs dès le lendemain de cette journée plus que noire et, au rythme de séances haussières successives, il a clôturé la semaine à 16,94 dollars, gagnant 2,7% par rapport à la clôture de jeudi, une journée qui a vu cette référence grimper jusqu’à 30,48%, poussée par la nouvelle escalade entre les Etats-Unis et l’Iran.

Semaine sombre aussi pour le Brent de la mer du Nord, même si la référence européenne n’a pas connu une chute de la même ampleur que celle du WTI. Sur la semaine,

le marché européen a vu les prix plonger de 24%, avant une reprise jeudi et vendredi qui a permis à la même référence de clôturer à hauteur de 21,44 dollars, gagnant 0,51% par rapport à la clôture de la veille.

Ainsi donc, même l’annonce de l’accord d’une réduction massive de l’Opep+, le 9 avril, n’a pu venir à bout de l’érosion des cours. La pandémie de coronavirus poursuivant toujours son impact sur la demande mondiale, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires devront attendre encore un retour à l’activité des secteurs consommateurs d’énergie, notamment celui des transports, pour pouvoir espérer tirer gagner le retour aux prix espérés et la stabilité, en contrepartie des coupes qu’ils ont décidées. Lesquelles portent sur 9,7 millions de barils par jour sur les deux mois de mai et juin, 7,7 mbj sur le second semestre de 2020 et 5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 2022.

Sauf que la réaction négative du marché durant la semaine dernière avait provoqué une autre réunion par visioconférence entre certains membres de l’Opep, ont rapporté des sources proches de l’organisation, soulignant que ces membres ont décidé de passer aux réductions avant le 1er mai. En ce sens, le Koweït a annoncé par la voix de son ministre du Pétrole avoir déjà entamé la réduction de son offre de brut sur le marché international.

Mais si la réduction chez l’alliance est acquise, la question qui se pose après la descente aux enfers du WTI est de savoir si les producteurs américains ne vont pas, à leur tour, passer aux coupes pour éviter les déboires de la semaine dernière. Ce scénario n’est pas exclu par les analystes et «les producteurs américains doivent maintenant trouver des solutions pour rapidement réduire leur offre dans la mesure où la demande reste très faible et que les espaces de stockage restants se remplissent très vite», relève Christin Redmond de Schneider Electric.

Signe que les extractions devraient ralentir dans les semaines à venir, le nombre de forages en cours de puits de pétrole aux Etats-Unis a reculé pour la sixième semaine de suite, de 60 unités pour s’établir à 378 puits, selon un comptage hebdomadaire réalisé par la société Baker Hughes. Il y avait 805 puits en cours de forage l’an dernier à la même époque.

Mais en attendant de voir la production vraiment reculer, certains acteurs du marché tentent de trouver «des solutions créatives» pour gérer leurs réserves, comme le spécialiste des oléoducs Energy Transfer qui «explore la possibilité de stocker du brut dans ses tuyaux», souligne Mme Redmond. «Certains propriétaires de terminaux pétroliers cherchent par ailleurs à retarder les inspections obligatoires» qui nécessitent de drainer les réservoirs actuellement remplis de brut, ajoute-t-elle.

Pour Matt Weller, de Gain Capital, une des grandes questions la semaine prochaine sera aussi «de savoir ce qui va advenir des cargos remplis de pétrole saoudien actuellement en route vers les Etats-Unis avec 40 millions de barils».<

