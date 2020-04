Les prix du pétrole sur les deux marchés londonien et new-yorkais sont repassés dans le vert, hier, mais une forte volatilité caractérisait encore les deux marchés, sur fond de craintes sur l’état de l’économie mondiale et les espoirs d’une reprise qui se lézardent sous l’effet du coronavirus.



Cependant, les cours ont grappillé, hier, quelques dollars ; le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin gagnait 11,23% à 21,50 dollars à Londres vers 16h00 (GMT) après avoir coté 15,98 dollars plus tôt dans la séance, un plus bas depuis juin 1999. A New York, le cours de WTI américain pour livraison en juin, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence après l’expiration de celui de mai mardi, valait 14,71 dollars le baril, en hausse de 27,14%. L’écart entre les deux références, qui avait atteint, lundi, des niveaux historiques, commençait à se réduire et l’éventualité d’une rechute plus violente est faible, mais les marchés resteront sous forte tension probablement pour de longs mois. Cette probabilité donne bien évidemment des sueurs froides à de nombreux pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, dont les économies sont fortement dépendance des recettes pétrolières et gazières. La panique est telle que certains membres de l’Opep ont échangé en vidéoconférence et proposé une mise en application immédiate des accords de baisse de la production. Faute d’une décision ferme sur la mise en œuvre desdites mesures avant le 1er mai, les participants «ont réitéré leur engagement à ajuster la production de pétrole» selon les termes de l’accord scellé le 12 avril visant à réduire l’offre de 9,7 millions de barils par jour à partir du mois de mai, a précisé l’Organisation dans une série de tweets.



Mesures insuffisantes

Néanmoins, les analystes s’accordent maintenant à dire que ces mesures risquent d’être insuffisantes pour pouvoir rééquilibrer le marché, à l’heure où les stocks mondiaux sont à des niveaux historiques, les moyens de stockage sont arrivés à saturation, alors que l’offre continue à être surabondante et la demande léthargique des suites de la récession que subit l’économie mondiale. Cette récession, qui est venue aggraver les difficultés auxquelles était confrontée l’économie mondiale, a été accentuée par les restrictions mises en place un peu partout dans le monde pour enrayer la propagation du Covid-19. Avec des transports fortement limités et de nombreuses usines à l’arrêt, la demande en énergie s’est effondrée. Et celle-ci ne devrait pas se redresser à court terme, de l’avis même des spécialistes et des institutions financières du Bretton Woods. Bien que l’Opep+ ait convenu ce mois-ci de réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour à partir de mai, les producteurs envisagent déjà de nouvelles mesures. L’Arabie saoudite a déclaré mardi qu’elle était prête à prendre des mesures supplémentaires avec d’autres producteurs. L’Iraq a fait des commentaires dans le même sens, bien que la prochaine réunion officielle de l’Opep+ ait lieu en juin. Les États-Unis et d’autres pays ont également déclaré ce mois-ci qu’ils pomperaient moins, renforçant ainsi les efforts de l’Opep+. Mais dans un développement qui soulève des doutes sur une baisse officielle de l’offre aux États-Unis, deux des trois régulateurs du Texas ont retardé mardi un vote pour forcer les producteurs à réduire leur production. Ce qui fait craindre le plus, c’est qu’à très court terme l’offre ne trouvera même plus d’acheteurs.



Du pétrole ne trouvant pas acheteurs

Preuve en est qu’une cargaison de 40 millions de barils de pétrole saoudien, en route actuellement vers les États-Unis, risque de rebrousser chemin. Des responsables américains ont déclaré ces derniers jours que Washington envisageait de bloquer les importations faute de moyens de stockage. Les négociants en pétrole actifs sur les marchés européens et asiatiques ont déclaré qu’il était prévu que les Saoudiens chercheraient à réorienter les cargaisons vers d’autres marchés si une interdiction était imposée, ce qui exercerait alors une pression énorme sur les réservoirs de stockage dans ces deux régions. «L’Europe semble pleine, mais si les Saoudiens l’offraient à des niveaux vraiment bon marché, les acheteurs l’accepteraient», a déclaré une source d’une société de commerce international à Reuters. Une source d’une société de négoce de pétrole distincte activant en Asie a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la plupart des barils destinés aux États-Unis coulent dans la région si les exportations étaient bloquées. L’effondrement de la demande déclenché par le coronavirus et la recherche d’options de stockage ont incité les États-Unis à envisager une telle action. C’est dire que la situation est très grave et risque de durer, ce qui mettrait le marché en longue période d’instabilité et de bas prix. Cette incertitude ne fait qu’alimenter les craintes des investisseurs qui se montrent de plus en plus hésitants sur le marché, malmenant ainsi les deux cours de référence qui connaissent depuis plusieurs jours des mouvements de grande ampleur, poussant même le précédent contrat du WTI en terrain négatif lundi puis de nouveau le lendemain pour son dernier jour de cotation. Certains analystes tablent sur une forte baisse de la demande mondiale de pétrole, celle-ci vient à peine de passer dans la phase la plus active de sa chute. Selon différentes estimations, «cette baisse équivaut à 20-30 millions de barils par jour». Si ces estimations venaient à se confirmer, l’accord conclu par l’Opep+ et d’autres producteurs, portant sur une réduction de 9,7 millions de barils par jour de l’offre pétrolière, sera inefficient face à une baisse de la demande d’une telle ampleur. n