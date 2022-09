Synthèse de Bouzid Chalabi

Le prix du Brent qui se situait à 84,8 dollars le baril ( $/b) c’est redressé hier à hauteur de 85,38 dollars pour livraison en novembre 2022 soit une hausse de 1,57% , tirés par l’évolution de la situation en Ukraine.Même tendance pour le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois, lequel a pris 1,38% à 77,77 dollars.En somme les cours du brut ont repris leur souffle après une nouvelle séance en baisse la veille, conduite par les risques croissants de récession mondiale, ce qui ferait s’effondrer la demande.En effet l’approche de l’entrée en vigueur, le 5 décembre prochain, de l’embargo total décrété en mai dernier par l’Union européenne sur les importations de pétrole russe , soutient les cours, ramenant les craintes d’un manque d’approvisionnement sur le devant de la scène.En outre un scénario fait aussi son chemin parmi les analystes: celui d’une nouvelle réduction de l’objectif de production total des membres de l’Opep+ lors de leur réunion du 5 octobre.Faut-il rappeler qu’au début de septembre courant ; l’Organisation avait opté pour une baisse des quotas de production de 100.000 barils par jour pour le mois d’octobre. Le cartel a montré ainsi selon Bart Melek , de TD sécurité , qu’il était réactif pour soutenir le marché mondial du pétroles ». Toujours à propos de cette décision de baisse des quotas de production « il appartiendrait donc principalement à l’Arabie saoudite d’agir, car le royaume est l’un des seuls producteurs de l’OPEP+ à pomper effectivement les quantités prévues par le cartel » selon l’avis d’Andy Lipow, de Lipow Oil Associates,. Concernant la chute des cours du pétrole ce dernier l’ explique par » l’appréciation de plus en plus forte du dollar américain. De plus, les prix élevés de l’énergie en Europe ont renforcé les craintes d’une destruction de la demande, à travers le monde ». Faut-il savoir ,au sujet de l’appréciation à la hausse du dollars ,qu’en un mois et demi, le Dollar Index, qui mesure l’évolution du billet vert par rapport à un mélange de plusieurs devises, s’est apprécié de près de 10%, une variation ayant affiché une rapidité très rare sur le marché des changes.

Or, la plupart des achats de pétrole étant libellés en dollar, l’envolée du billet vert rend l’or noir plus cher quand son prix est converti dans d’autres devises, en particulier l’euro.Rappelons enfin que depuis la dernière réunion de l’OPEP+, les deux références mondiales du brut on chuté d’environ 10%, retrouvant leurs niveaux de janvier, bien loin des sommets enregistrés en mars, à 139,13 dollars pour le Brent et 130,50 dollars pour le WTI, au début de la crise en Ukraine. <

Articles similaires