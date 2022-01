Comme prévu, les pays de l’Alliance ont décidé de garder le cap choisi en mai 2021, avec relèvement graduel de la production de seulement 400 000 barils/jour. La prochaine réunion de l’Opep+ est prévue pour le 2 février.

Synthèse Kahina Sidhoum

Les pays producteurs de pétrole de l’Opep+ ont décidé, hier mardi, «d’ajuster leur niveau total de production de 400 000 barils/jour pour le mois de février». Les treize pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l’accord Opep+ ont donc convenu, comme prévu par les experts, d’ouvrir à nouveau légèrement leurs vannes pour le deuxième mois de l’année. Leur décision équivalente à celle prise depuis le mois de mai 2021 est considérée par les experts comme une approche «cohérente» et «prudente» du marché en ces temps de pandémie. Elle augure d’une politique qui devrait se poursuivre durant 2022.

Le choix de l’alliance de relever légèrement le niveau de production est motivé par leur estimation positive du contexte sanitaire mondial et par le maintien, pendant un certain temps, des données économiques mondiales actuelles. Pour la question de la pandémie, l’Opep+ considère que l’impact du variant Omicron sur la demande globale de brut sera «modéré» et de «courte durée». Ses pays membres ne s’attendent donc pas à une paralysie de l’économie mondiale et à une perturbation du marché comme cela s’est produit depuis 2019 et la déclaration d’alerte à la Covid. Ils estiment également que les perspectives économiques resteront inchangées avec une reprise inférieure au niveau d’avant la crise sanitaire. A cela s’ajoute, selon l’Agence internationale de l’Energie (AIE), le risque de voir le marché mondial du pétrole redevenir excédentaire dès après le premier trimestre 2022, entre avril et juin, ce qui pourrait provoquer une certaine pression à la baisse sur les prix.

Question prix, plusieurs analystes s’attendent à ce que la hausse se poursuive en 2022, variant Omicron ou pas. «Il y a un consensus de plus en plus large chez les experts scientifiques, l’immunité est de plus en plus répandue» et la demande de pétrole ne devrait donc pas être trop limitée par des nouvelles mesures sanitaires, ainsi que l’ont déjà affirmé les analystes de l’Opep aux 13 pays membres de l’organisation et à leurs dix partenaires, lors d’une réunion technique lundi 2 janvier, sur les conséquences d’Omicron sur la demande mondiale. «Il faut bien se souvenir qu’une hausse du seuil de production autorisé n’est pas la même chose qu’une réelle augmentation», ajoutent d’autres observateurs du marché, rappelant les difficultés d’extraction auxquelles font face certains pays de l’Opep+.

Analyste au cabinet SEB, Bjarne Shieldrop rappelle dans ce cas, aux agences de presse, que «le Nigeria et l’Angola sont les deux exemples les plus évidents, mais il est important de noter que la Russie n’a pas non plus accru sa production en décembre, signe qu’elle pourrait déjà avoir atteint sa capacité maximale». Autre poids lourd en difficulté, l’Iran, dont les exportations sont limitées par les sanctions américaines. En attendant l’issue des négociations actuelles sur le nucléaire iranien, le marché semble pour l’instant sceptique sur la levée des sanctions et le retour de Téhéran sur le marché du baril.

Avant la réunion de l’Opep+, le prix du baril avoisinait, hier en matinée, les 80 dollars. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars était en hausse de 0,79% à 79,60 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février prenait quelque 0,87% à 76,74 dollars. Selon Warren Patterson, responsable de la stratégie matières premières chez ING, le Brent devrait évoluer en moyenne autour de 76 dollars le baril cette année.

Pour rappel, à la veille du sommet de mardi, l’Opep a nommé un nouveau secrétaire général, le Koweïtien Haitham Al-Ghais, vétéran du secteur, succédera en août et pour trois ans au Nigérian Mohammed Barkindo. En poste depuis 2016, c’est sous la houlette de M. Barkindo que l’Opep a repris son statut de meneur du marché du brut grâce à l’alliance Opep+. «Alors qu’un autre chapitre débute avec la nouvelle année, souvenons-nous avec fierté de ce que nous avons accompli par le biais de cette coopération historique», s’est félicité M. Barkindo. n