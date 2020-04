Les lundis se suivent et se ressemblent pour les marchés pétroliers. Depuis quelques semaines, cette journée d’ouverture hebdomadaire est devenue synonyme de fort recul et de plongeon pour le brut, rendant quasiment sans aucune efficacité tangible les manœuvres des pays producteurs pour réduire la crise sans précédent que traverse actuellement l’or noir, sous l’effet des mesures sanitaires contre le coronavirus, alors que les stocks mondiaux font pratiquement le plein.

Confirmation encore hier avec un retour à la tendance baissière des cours qui rompt avec le rebond effectué en fin de semaine dernière et ponctué par trois séances haussières vendredi qui ont permis aux marchés londonien et newyorkais de clôturer dans le positif.

A la mi-journée, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin chutait de 16,65% par rapport à la clôture de vendredi, à 14,12 dollars (13,74 francs), quelques instants après avoir touché un minimum à 13,98 dollars.

De son côté, le Brent de la mer du Nord pour la même échéance s’affichait à tout juste 20,58 dollars sur l’InterContinentalExchange (ICE), reculant de 4,01%, après une brève incursion sous les 20 dollars plus tôt dans la séance. «La période de stabilisation dont les prix bénéficiaient depuis le milieu de la semaine dernière est arrivée à son terme», a commenté Eugen Weinberg, de Commerzbank, alors que, de son côté Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy, note que cette orientation du marché traduit les inquiétudes à propos «des niveaux de stockage du brut, qui augmentent» et s’approchent de leurs limites ainsi que sur les coupes à venir des pays producteurs, «qui ne répondent pas aux besoins réels du marché».

Référence faite à la réduction massive de 9,7 millions de barils par jour décidée par l’Opep et ses partenaires, dans la cadre de l’Opep+, et qui doit être mise en application la fin de semaine en cours (1er mai). Or, l’accord conclu par l’alliance, le 09 avril, et son annonce sont loin d’avoir eu l’impact sur le marché qu’espéraient les producteurs impliqués. Bien au contraire, depuis cette échéance, le WTI a été même offert à -37 dollars en début de la semaine dernière, alors que le Brent de la mer du Nord a de nouveau perdu le tiers de sa valeur après être remonté à près de 35 dollars.

Pour sa part, la Russie, par la voie du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirme qu’il est encore trop tôt pour évaluer sur le marché l’impact de l’accord.

Les analyses sont, en tous les cas, nombreux à répéter qu’il faudrait beaucoup plus que les coupes de l’Opep+ pour limiter des dégâts causés par la pandémie covid-19 à la demande mondiale. Ceci d’autant que le marché mondial est en passe d’atteindre ses limites en matière de capacité de stockage dans les trois prochaines semaines, selon une nouvelle étude de la Banque Goldman Sachs, qui ajoute que cela nécessitera l’arrêt de près de 20 % de la production mondiale.

Une fois qu’il n’y aura plus de place pour stocker le pétrole, il faudra probablement 4 à 8 semaines pour que les marchés s’accommodent de cette situation, a estimé cette étude.

«Ce rééquilibrage annoncé de l’offre et de la demande est une bonne nouvelle pour le secteur qui a connu ses plus mauvaises statistiques au cours des deux derniers mois. Mais cela va certainement créer une volatilité importante des prix avec de nouveaux creux à la baisse jusqu’à ce que l’offre soit finalement égale à la demande», a souligné Jeff Crie, directeur de recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs.

L’institution financière pense que les prix ne se redresseront probablement que lentement jusqu’à la mi-2021 et que selon ce scénario, le marché pourrait ainsi rester déficitaire de l’offre jusqu’en juin.<

