La Chine veut participer aux côtés de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à la stabilisation des prix du pétrole. Le géant industriel, et premier consommateur mondial de brut, et l’Organisation pétrolière se sont même engagés dans cette démarche, indique un communiqué de cette dernière.

L’Opep précise que l’engagement en question a été affirmé dans une déclaration conjointe suite à une réunion à distance, regroupant récemment le Secrétaire général de l’Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, et une délégation chinoise conduite par le responsable de l’Administration nationale de l’énergie de la Chine, Zhang Jianhua.

En plus d’examiner l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie mondiale et le marché pétrolier, ainsi que le marché intérieur du pétrole chinois, cette réunion a permis d’aborder le processus de rééquilibrage de l’offre et de la demande de pétrole et les solutions et l’optimisation du système commercial pétrolier et gazier en Chine, précise l’Opep.

Les deux parties sont, en outre, parvenues à un «consensus sur l’importance de la sécurité énergétique et du maintien de la stabilité sur les marchés de l’énergie, le renforcement de la collaboration entre l’Opep et la Chine, ainsi que le soutien et la promotion de l’importance unique du multilatéralisme et de la mondialisation», ajoute la même source.

Selon M. Bakindo, la pandémie a fourni l’occasion de «renforcer davantage» la relation Chine-Opep et a prouvé que les forces de la mondialisation «sont irréversibles». Le Secrétaire général de l’Opep n’a pas manqué l’occasion de saluer la gestion et le confinement appliqués par la Chine face au coronavirus, notant qu’elle a sauvé des millions de vies et a donné l’exemple au reste du monde, qui se tourne maintenant vers la Chine pour obtenir des conseils.

De son côté, M. Zhang a déclaré que la réunion du webinaire survient à un moment crucial, lorsque le monde est en proie à la pandémie, mais que la Chine était déjà «sur la voie de la reprise». Le pays «espère retrouver rapidement ses anciennes habitudes de consommation d’énergie, ce qui devrait aider à soutenir l’industrie pétrolière», a-t-il rassuré en direction de l’Organisation dont les deux tiers de la production sont, faut-il le souligner, livrés au marché chinois.

Il a ajouté que son pays souhaitait travailler «en étroite collaboration avec l’Opep pour stabiliser l’industrie pétrolière mondiale, assurer la sécurité énergétique future du monde et faciliter la transition énergétique». Le responsable de l’Administration nationale de l’énergie de la Chine a également souligné que la pandémie apportait des changements sans précédent à l’industrie pétrolière et gazière. C’est pourquoi, «la décision historique de l’Opep et des pays non-membres de l’Opepe dans la Déclaration de coopération sur les ajustements de la production jouera un rôle positif dans la stabilisation du marché pétrolier», a-t-il estimé, ajoutant que son pays et l’Opep partagent «une grande complémentarité».

Selon M. Zhang, les deux parties «devraient travailler ensemble aujourd’hui et demain pour approfondir leur dialogue». Une collaboration étroite n’est pas seulement essentielle pour les intérêts des deux, mais aussi pour l’économie mondiale, a-t-il précisé. Dans ce cadre, le responsable chinois a clarifié trois éléments qui aideraient l’économie mondiale à reprendre le chemin après la pandémie. «Il s’agit d’optimiser le système commercial pour consolider et développer le commerce du pétrole, améliorer la communication pour maintenir la stabilité du marché de l’énergie, et renforcer la coopération pragmatique pour étendre la chaîne industrielle, y compris les produits pétroliers, le stockage et le transport», a-t-il expliqué.<