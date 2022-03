Par Feriel Nourine

Les prix du pétrole continuaient à grimper hier, améliorant leurs gains réalisés la veille, à l’entame de la semaine. Une montrée entrecoupée, cependant, d’une série de replis qui ont empêché l’or noir de reproduire le fort rebond de lundi, qui l’a propulsé au-dessus des 110 dollars avec un taux de progression de de 7% sur la journée.

Entre poursuite des négociations en Ukraine, qui maintiennent entrouvertes la porte d’une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien, et les menaces toujours en cours d’un embargo européen sur le pétrole produit en Russie, les cours évoluaient dans une tendance hésitante marquée par du positif et du négatif. A 17h20, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s’échangeait à 114,79 dollars sur l’InterContinentalExchange de Londres, soit un léger recul de 0,05% par rapport aux échanges précédents.

Au même moment, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril, dont c’était le dernier jour d’utilisation comme contrat de référence, perdait 0,55% à 111,50 dollars sur le marché newyorkais.

Cette baisse n’a pas manqué de surprendre les analystes dont une grande partie pariait sur un baril à plus de 120 dollars tôt le matin, lorsque les cours avaient effectué un début de séance en fanfare.

« Le passage du vert au rouge suggère que certains opérateurs prennent leurs bénéfices après la hausse de lundi et rappelle que le marché traverse une période très volatile et incertaine », a-t-on justifié dans une nouvelle tentative d’expliquer ce qui se passe dans un marché fortement perturbé par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie. Lesquelles sont appelées à s’intensifier et risquent de toucher même le pétrole et le gaz russe, si l’on se fie aux menaces que continuent à brandir dans cette perspective l’Union européenne.

Il reste, toutefois, qu’un embargo européen contre l’énergie russe paraît improbable dans l’état actuel des choses. Dans ce secteur hautement névralgique, un certain nombre de pays membres de l’UE n’oublient pas qu’ils sont trop dépendants de la Russie et qu’il leur est pratiquement impossible d’en trouver une alternative à court terme.

Une rupture avec les approvisionnements en pétrole russe passe inévitablement par une décision unanime au sein de l’Union. Or, plusieurs Etats parmi les 27 ont exprimé leur refus de suivre cette piste qui les mènerait droit vers une impasse socio-économique, dans une configuration de marché davantage déséquilibré dans son rapport demande-offre.

En parallèle, les pourparlers de paix se poursuivent entre la Russie et l’Ukraine, suscitant « un certain optimisme sur les marchés », relèvent des analystes.

