Synthèse Bouzid Chalabi

Si le prix du gaz naturel continue à progresser démesurément, celui du pétrole accuse, depuis mardi dernier, un recul qui s’est d’ailleurs accentué hier.

En effet, le Brent pour livraison en octobre perd 3,44% à 95,49 dollars alors qu’il se situait à 99 $/b vendredi en hausse de +3%. Quant au WTI pour livraison en septembre, il baissait de 2,91%, à 88,97 dollars, glissant sous les 90 dollars le baril soit un recul de 10% d’un mois à l’autre.

A propos de cette accélération de la chute des prix du pétrole, Stephen Brannock, analyste chez PVM Energy, estime qu’elle a été provoquée par «les craintes que la demande mondiale de pétrole ne soit frappée par le relèvement des taux des principales banques centrales pour lutter contre l’inflation et par le glissement des économies vers la récession». Notons que cette baisse intervient une semaine après que les cours du pétrole ont été secoués par les déclarations du ministre saoudien de l’Energie Abdelaziz ben Salmane, laissant entendre que l’Opep+, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, pourrait réduire sa production pour faire face à la volatilité. Depuis lors, les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril. Concernant la possible réduction de la production de l’Opep+, les analystes tablent sur une baisse de 950 000 barils des réserves commerciales de brut et d’un million de barils pour l’essence, selon la médiane d’un consensus compilé par Bloomberg. La banque suisse UBS prévoit de son côté que le pétrole rebondira à 125 dollars dans les mois à venir, car les fondamentaux indiquent des prix plus élevés, la capacité de réserve diminue et les stocks sont à leur plus bas niveau depuis plusieurs années. La banque a également noté les perturbations à venir sur les marchés pétroliers lorsqu’une interdiction européenne des importations de pétrole russe par voie maritime entrera en vigueur en décembre. Autrement dit, «l’Union européenne a l’intention de réduire sa dépendance à l’égard des importations russes de brut par voie maritime d’ici le 5 décembre et de produits raffinés d’ici le 5 février. Cela provoquera probablement quelques perturbations, car les importations de pétrole russe vers l’UE ont atteint 2,8 millions de bpj en juillet», indique la banque. Autre conséquence due à cette perturbation, «la fin des libérations des réserves stratégiques de pétrole dans les pays de l’OCDE finirait par retirer plus d’un million de barils par jour du marché à partir de novembre», selon UBS et «cela conduirait à des marchés plus tendus à la fin de l’année». Rappelons toutefois qu’avant les commentaires du prince saoudien, les prix du pétrole étaient en baisse, le marché évaluant l’impact du retour potentiel des barils iraniens en cas de relance de l’accord nucléaire de 2015. Le marché a également pris en compte le ralentissement de la croissance économique comme un poids baissier. Toujours dans ce même ordre d’idées, des rapports ont indiqué, hier mercredi, que l’Iran avait reçu des réponses des Etats-Unis concernant les préoccupations de Téhéran liées à la version finale de l’accord nucléaire. <

