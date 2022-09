Les cours du pétrole ont fléchi, hier, au lendemain de la réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires, l’Opep+. Les prix de l’or noir ont perdu une partie des gains générés par les spéculations puis la décision du groupe de baisser leur objectif total de production.

PAR INES DALI

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 2,13% à 93,70 dollars sur l’Inter Continental Exchange (ICE), tandis que le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en septembre, prenait quant à lui à peine 0,45% pour être coté à 87,26 dollars.

Cette légère hausse est due au fait qu’«il n’y a pas eu de clôture pour le WTI sur le New York Mercantile Exchange en raison de la Fête du travail aux Etats-Unis, de sorte que les prix sont toujours affichés en hausse par rapport à la clôture de vendredi», a expliqué Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

Ainsi, les marchés n’ont pas été influencés par la décision de l’Opep+ d’opérer une baisse de sa production globale. La réunion mensuelle du groupe, tenue avant-hier lundi, a débouché, rappelle-t-on, sur la décision de retirer un total de de 100 000 barils par jour pour le mois d’octobre prochain.

«Comme nous le faisons chaque mois, nous nous sommes basés sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni quelques jours auparavant. Nous avons pris note que la volatilité des prix observée au cours des dernières semaines n’était pas liée à un changement majeur des fondamentaux du marché pétrolier mais à des craintes excessives des intervenants sur les marchés financiers», a déclaré le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, à l’issue de la réunion à laquelle il a pris part par visioconférence.

«Cette décision montre que nous sommes prêts à utiliser tous les outils à notre disposition», a commenté le ministre saoudien, dans une interview à l’agence financière Bloomberg. «Nous serons attentifs et dynamiques pour soutenir la stabilité et l’efficacité du marché». L’alliance «signifie ainsi qu’elle agira pour soutenir les cours s’ils devaient s’effondrer», par exemple en cas de retour du pétrole iranien, explique Matthew Holland, analyste géopolitique pour l’institut de recherche Energy Aspects.

«Lors de notre réunion, nous avons également relevé que les perspectives d’évolution du marché pétrolier à court terme étaient incertaines en raison des risques liés à un ralentissement de l’économie mondiale et d’une demande de pétrole moins robuste dans de nombreux pays industrialisés et émergents», a ajouté M. Arkab, cité par l’APS.

L’Opep a exprimé sa «préoccupation face aux facteurs baissiers qui agissent sur la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international» et a décidé de «poursuivre ses efforts afin d’assurer un approvisionnement stable et régulier», a indiqué le ministre, soulignant que l’Alliance restera «extrêmement vigilante sur les développements des prochaines semaines, avant la prochaine réunion mensuelle le 5 octobre prochain.

Selon les analystes, seuls l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis semblent disposer de capacités de production inutilisées. Or, notent-ils, «Ryad écoule actuellement près de 11 millions de barils de pétrole par jour, un niveau qu’elle n’avait atteint que deux fois dans son histoire, et seulement temporairement», rapporte l’AFP, ajoutant que Moscou, pilier du groupe avec Ryad, a, pour sa part, évoqué «de nombreuses incertitudes» liées notamment à «la déclaration des dirigeants du G7 concernant le plafonnement du prix du pétrole russe», selon les propos du vice-Premier ministre chargé des questions énergétiques, Alexandre Novak.

L’Opep+ est revenu aux quotas du mois d’août, résument les analystes, tout en laissant «la porte ouverte à de nouvelles discussions avant la prochaine rencontre pour répondre, si nécessaire, aux développements du marché». n