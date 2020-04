Les producteurs américains de pétrole se souviendront assurément longtemps de ce mois d’avril 2020, qui est en train de marquer de séances apocalyptiques les annales du marché newyorkais où le West Texas Intermediate (WTI) continue à être bradé, alors qu’en début de semaine dernière, il a été carrément cédé avec rémunération des preneurs.

Hier, le WTI évoluait toujours en direction des profondeurs, après le plongeon de 25% accusé lundi, au premier jour de la semaine. A la mi-journée, le baril américain pour livraison en juin abandonnait 9,31% par rapport à la clôture de lundi, à 11,59 dollars. Une heure auparavant, il avait touché un minimum à 10,07 dollars, soit une chute à ce moment-là de plus de 21%.

«Le prix du pétrole (américain) continue de baisser en raison des inquiétudes concernant le stockage et la demande, mais aussi sous l’effet de mouvements spéculatifs», a expliqué Al Stanton, de RBC, dans une note.

L’analyste souligne le «changement radical de stratégie» d’un acteur financier important, le fonds américain United States Oil

Fund (USO), qui, échaudé par la chute des cours incontrôlée du début de semaine dernière, à l’approche du terme du contrat précédent, a choisi d’étaler son exposition au brut américain dans le temps plutôt que de se concentrer sur les contrats aux termes les plus proches. Mieux loti, mais pas pour autant en bonne position, le Brent de la mer du Nord pour juin remontait au-dessus des 20 dollars, à 20,34 dollars à Londres, soit une progression de 2,40% par rapport à la clôture de lundi.

Concernant le prix du panier de l’Opep, dont le Sahara Blend algérien fait partie, il a débuté la semaine à 13,30 dollars, selon les données du secrétariat de l’organisation publiées mardi sur son site web.

Les prix ont rechuté en ce début de semaine après avoir effectué un rebond en fin de semaine dernière. En plus de la chute historique de la demande mondiale provoquée par les mesures sanitaires contre le coronavirus, le marché fait face à une surabondance qui a également permis à l’ensemble des pays acheteurs de faire le plein de leurs stocks. Deux facteurs qui mettent à très rude épreuve les pays producteurs, dont ceux de l’Opep et leurs partenaires, regroupés autour de l’alliance Opep+.

Ces derniers misent sur un retour à la stabilité des prix après l’entrée en vigueur, le 1er mai, de l’accord de réduction auquel ils sont parvenus le 12 avril. Dans cette optique, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a indiqué, samedi, que l’Opep+ mise sur une reprise économique graduelle qui sera encouragée par le dé-confinement suite à la crise sanitaire du coronavirus. «Nous sommes optimistes pour une évolution positive de la demande au regard des rapports d’experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième semestre de 2020 et ce, grâce à la levée progressive des mesures de confinement en Asie notamment en Chine, et nous allons vers une reprise graduelle de l’économie mondiale à partir du deuxième semestre de l’année en cours», a-t-il soutenu en ce sens, ajoutant que la demande de l’or noir connaîtra une amélioration graduelle notamment à la faveur de la reprise des activités des entreprises économiques, en particulier, les compagnies de transport aérien, dont certaines ont déjà annoncé la reprise de leur activité. «Avec cette reprise, on peut espérer que les cours de pétrole reviendront à la normale (… )», a-t-il ajouté citant l’étude de l’AIE qui prévoit, à partir du deuxième trimestre, un prix de baril entre 30 et 35 dollars, et un baril à 40 dollars à partir du troisième trimestre.

De son côté, la Russie, par la voie du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué qu’il est encore trop tôt pour évaluer sur le marché l’impact de l’accord Opep+. M. Peskov a néanmoins ajouté que l’entrée en vigueur de cet accord sur la baisse de près de 10 millions de barils par jour (9,7 mbj) de la production pétrolière contribuera à la remontée des cours de l’or noir.

Pour rappel, les membres de l’Opep + ont convenu une baisse de leur production globale de pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter du 1er mai 2020, pour une période initiale de deux mois qui se termine le 30 juin 2020. Pour le second semestre de 2020, l’ajustement passera à 7,7 mbj, puis à 5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 2022. Une extension de l’accord sera réexaminée en décembre 2021. n

