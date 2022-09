Les craintes de récession se font de plus en plus pesantes sur le marché pétrolier. Les séances d’échange continuent à évoluer dans une tendance baissière à Londres et à New York où les deux références de brut européenne et américaine multiplient les pertes.

Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre est même descendu sous le seuil des 90 dollars. En fin d’après-midi, il s’échangeait à tout juste 89,45 dollars, cédant 3,64%. Dans le même temps, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en octobre évoluait, quant à lui, assez nettement en dessous des 85 dollars, après avoir chuté de de 3,98%, à 83,42 dollars.

Une première sous cette barre pour la référence américaine depuis janvier dernier, c’est-à-dire avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Les cours de l’or évoluent ainsi à contresens de l’impact attendu de la réunion de l’Opep+, lundi, et qui s’est soldée par la décision de l’alliance de réduire de 100 000 barils par jour sa production. Le retour aux restrictions choisi par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires n’a visiblement pas suffit à faire le poids face à des prévisions de demande en baisse, sur fonds de menaces de plus en plus fortes de récession.

«Le spectre d’une récession qui pèserait sur la demande dans le monde occidental est en passe de devenir une réalité, car l’inflation galopante et la hausse des taux d’intérêt freinent la consommation», constatent des analystes.

En Chine, les exportations comme les importations ont ralenti en août, «les nouvelles restrictions pour lutter contre le Covid faisant sentir leurs effets et les vagues de chaleur réduisant l’activité des usines», résume Susannah Streeter, analyste pour Hargreaves Lansdown. «Quelque 60 millions de personnes à travers le pays sont confrontées à des fermetures partielles ou totales», estime M. Brennock. «Il va sans dire que ces restrictions auront un effet négatif sur la demande de carburant dans le pays».

Hier, le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni,a affirmé que «le risque de récession augmente» dans l’UE, en raison notamment de la flambée des prix de l’énergie sur fond de guerre en Ukraine. «Nous pourrions bien nous diriger vers l’un des hivers les plus difficiles depuis des générations», a-t-il averti, dans un discours à Bruxelles. «Un certain nombre de signaux d’alarme clignotent au rouge: les prix de l’énergie ont battu de nouveaux records, l’inflation a continué à grimper, le climat économique se détériore. Et la guerre russe continue», a-t-il dit. «Les perspectives dépendent essentiellement de l’évolution des marchés de l’énergie: elles se dégraderaient nettement par rapport à notre scénario de référence en cas d’interruption complète de l’approvisionnement en gaz russe», a-t-il prévenu.

Plus tôt dans la journée, le président russe, Vladimir Poutine, a de nouveau répondu au projet des pays occidentaux visant à plafonner les prix du pétrole russe. Il a confirmé que ces derniers seront soumis à un arrêt total des livraisons d’hydrocarbures au cas où leur plan est mis à exécution.

Plafonner les prix «serait une décision absolument stupide», a lancé M. Poutine lors d’un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). «Nous ne livrerons rien du tout si c’est contraire à nos intérêts, en l’occurrence économiques. Ni gaz, ni pétrole, ni charbon (…). Rien», a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé aux Etats membres de l’UE un plafonnement du prix du gaz russe livré à l’Union, afin de «réduire les revenus de la Russie». Une autre mesure qui risque, elle aussi, d’avoir un effet boomerang que les Vingt-Sept auront d’énormes difficultés à gérer. n

