Après un accès de faiblesse la veille, les prix du pétrole ont repris hier par l’effet d’une sensible évolution de la demande sur les marchés pétroliers. En effet, le baril de Brent de la mer du Nord et le baril américain de WTI avaient perdu, lundi, aux alentours de 4%. Le lendemain, les prix de ces deux cours de référence se reprenaient. Pour le détail, le baril de Brent pour livraison en novembre valait hier 41,99 dollars à Londres, en hausse de 1,33% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour octobre gagnait 0,81% à 39,63 dollars. Toujours est-il que cette tendance à la hausse pourrait vite être affectée, avance des analystes du marché pétrolier, arguant «en raison d’éventuels nouveaux confinements dans les pays gros consommateurs d’énergie fossile».

Comme l’analyste Barbara Lambrecht de Commerzbank ajoute dans ce sens : «Le marché pétrolier devient de plus en plus nerveux.» En cause, «la recrudescence des cas de la Covid-19 en Europe, à même de réduire la demande de pétrole sur le continent», si de nouvelles mesures de confinement étaient mises en place, a estimé Avtar Sandu, de Phillip Futures. A propos de confinement, ce dernier indique : «Pour enrayer la montée d’une possible deuxième vague, près d’un million d’habitants de Madrid et de ses environs sont, par exemple, de nouveau soumis, depuis lundi et pour une durée de deux semaines, à de sévères restrictions dans leurs déplacements.» Et du coup «les mesures mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus ont un impact direct et important sur la demande de pétrole, a rappelé Mme Lambrecht, et pèsent sur les cours». De plus, «des facteurs baissiers peuvent aussi être identifiés du côté de l’offre, avec la Libye qui prévoit dans les prochains jours de tripler sa production de pétrole», a-t-elle complété. Pour preuve, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé, samedi, la reprise de la production et des exportations d’or noir sur les sites qu’elle a qualifiés de «sûrs», au lendemain de l’annonce par l’homme fort de l’Est de ce pays, Khalifa Haftar, de la levée d’un blocus de huit mois imposé par ses forces. En somme, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales continuent de peser fortement sur les cours du pétrole qui ont commencé la semaine dernière en dessous de 40 $/b pour le Brent et de 38 $/b pour le WTI. Cependant, selon les analystes, la détermination de l’Arabie saoudite, lors de la dernière réunion de l’Opep+, à faire appliquer rigoureusement les accords de réduction de production, a rassuré un temps les acteurs et a permis au pétrole brut de terminer la semaine en hausse. Il importe de rappeler que jeudi dernier le comité ministériel de suivi de l’Opep+, par la voix du Prince saoudien Abdulaziz bin Salman, a rappelé l’importance cruciale, dans un contexte de baisse de la demande, de respecter rigoureusement les accords de réduction de production et de compenser les volumes surproduits dès que possible, afin de stabiliser le marché pétrolier. Sur ce point, le comité avance que le taux de conformité des accords est en baisse suite à la surproduction de certains pays, dont les Emirats arabes unis et l’Irak. Toujours à propos de conformité à l’accord de réduction, l’AIE estime que le taux moyen de conformité au cours des 4 derniers mois (de mai à août) était de 94 %, mais seulement de 59 % pour les Emirats arabes unis et de 82 % pour l’Irak, ce qui a été partiellement compensé par l’Arabie saoudite avec un taux moyen de 111 %. En dehors des pays de l’Opep, le taux de conformité est également tombé à 94 %, dont 88 % pour le Kazakhstan et 96 % pour la Russie. Pour rappel, la déclaration de l’Opep+ fait écho aux différents rapports publiés la semaine dernière par l’AIE, l’EIA et l’Opep sur l’évolution de la demande de pétrole. Les trois agences ont, en effet, toutes révisé à la baisse leur scénario de demande pour 2020 de 200-400 kb/j par rapport au mois dernier.

