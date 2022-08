La sortie du ministre saoudien de l’Energie, Abdelaziz ben Salmane, concernant de probables nouvelles restrictions sur la production de l’Opep+ n’ont pas tardé à avoir leur impact sur le marché, orientant les cours vers une tendance fortement haussière, entamée mardi, et portant les prix vers le seuil des 100 dollars le baril.

Par Feriel Nourine

Durant cette journée, les deux références de brut avaient gagné 3 dollars chacune et hier elles restaient légèrement au-dessus de cette barre qu’elles n’avaient plus atteint depuis quelques semaines, étouffés par une série de facteurs défavorables dont notamment les craintes de récession et les conséquences de pareille configuration économique sur la demande mondiale de l’or noir.

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s’est échangé à 101,25 dollars, après avoir pris 1,03%. Au même moment, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, montait quant à lui de 0,97%, à 94,65 dollars.

Cette montée en force des cours ne surprend pas, sachant qu’elle intervient après les déclarations de M. Ben Selmane annonçant un nouveau programme de réduction par l’Opep et ses partenaires au cas où les prix demeurent à leur niveau de ces dernières semaines.

La perspective de nouvelles réductions a propulsé les cours, faisant dire aux analystes que «les Saoudiens ont lâché une bombe cette semaine». L’Opep+ a les moyens de «réduire à tout moment sa production» pour faire face aux défis d’un marché pétrolier «tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême», a affirmé le ministre saoudien dans un entretien avec l’agence Bloomberg.

«Nous allons bientôt commencer à travailler sur un nouvel accord au-delà de 2022», a même annoncé le ministre saoudien de l’Energie, représentant du premier exportateur mondial de brut, chef de file de l’Opep et principal artisan de l’accord en cours, aux côtés de la Russie.

Cette réduction ne serait toutefois pas imminente et dépendrait de l’issue des négociations autour de l’accord sur le nucléaire iranien.

Des déclarations qui ont sonné la reprise vers le haut au niveau des prix, déclenchant une nouvelle alerte chez les pays consommateurs. Lesquels suivent de près l’évolution des négociations sur le dossier du nucléaire iranien, en espérant une issue qui permettrait à l’Iran de revenir sur le marché énergétique et d’injecter sa forte production à l’offre mondiale.

Mardi, les Etats-Unis ont indiqué que l’Iran avait fait des concessions sur des points clés, ravivant les espoirs d’un retour à l’accord sur le nucléaire de 2015, même s’ils n’ont toujours pas donné leur réponse formelle aux propositions iraniennes.

Les négociations sur le nucléaire iranien, engagées depuis déjà 16 mois, ont pour but de sauver l’accord international conclu en 2015, dont Washington s’est retiré avec fracas en 2018 sous la présidence de Donald Trump.

Une issue positive entraînerait la levée des sanctions américaines contre l’Iran et permettrait son retour à pleine capacité d’exportation sur le marché du pétrole.

PMV Energy estime que l’Iran pourrait ainsi ramener jusqu’à 1 million de barils par jour sur le marché.<