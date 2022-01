Par Feriel Nourine

Le marché pétrolier entamait, hier, une nouvelle semaine dans la même tendance haussière qui le caractérise depuis un mois.

Plus encore, tôt dans la matinée, le Brent de la mer du Nord est allé chercher des hauts qu’il n’avait plus atteints depuis octobre 2018, s’affichant à 86,71 dollars. La référence européenne se calmera un peu plus tard et reviendra à hauteur de 85,98 dollars, cédant 0,09% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) gagnait 0,14% à 83,94 dollars.

Alors que le variant Omicron s’avère de plus en plus sans impact négatif sur la demande mondiale de brut, d’autres facteurs sont en train de pousser le marché à la hausse en provoquant des perturbations au niveau du marché. Il s’agit notamment des interruptions de production en Libye, au Nigeria, en Angola, en Equateur et, plus récemment, au Canada en raison du froid extrême, constatent les analystes. Le Nigeria produit, par exemple, 0,5 million de barils par jour en moins depuis la mi-2020, soit 1,4 million de bpj, selon les chiffres de SEB. L’offre de l’Angola recule également depuis 2016, pour atteindre 1,2 million de barils par jour désormais.

Autrement dit, les investisseurs sont passés de la crainte d’une baisse de la demande, que pouvait occasionner Omicron, à un scénario inverse, où c’est plutôt l’offre disponible qui ne pourrait pas satisfaire une demande qui, bien au contraire, est en train de repartir. La poussée des cours de l’or noir est aussi provoquée par l’évolution du gaz dont les prix sont toujours élevés. Il en résulte «une augmentation de la demande de diesel et de fioul en remplacement du gaz naturel, partout où cela est possible», souligne un analyste chez SEB.

Enfin, le risque géopolitique s’ajoute à l’équation. Si le conflit entre la Russie et l’Ukraine s’intensifie et entraîne de nouvelles perturbations de l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe, les prix de l’énergie, et donc du brut, pourraient encore augmenter, selon certains analystes.

Face à cette configuration du marché, l’Opep+ est de nouveau ciblée par les pays consommateurs et leurs relais dans les médias. On continue, en effet, à reprocher à l’alliance composée de l’Opep et ses alliés non membres, de ne pas mettre sur le marché les volumes nécessaires pour satisfaire la demande. Des remises en cause auxquelles l’Opep+ continue à faire la sourde oreille en poursuivant sa stratégie d’assouplissement progressif des réductions de production.

D’ailleurs, les prévisions d’un baril à 100 dollars, émises ces dernières semaines par des analystes, pourraient, elles aussi, être versées au compte des pressions exercées sur l’alliance pour l’inciter à casser sa stratégie prudentielle et faire calmer les prix.

