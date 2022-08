Par Bouzid Chalabi

Après une brève période de fléchissement, les cours du pétrole sont repartis à la hausse, hier, au moment où le gaz naturel poursuivait son envolée.

En effet, le prix du Brent se négociait hier à 97,01 dollars le baril contre 95 dollars la veille, en hausse donc de 0,58%. Quant à son équivalent américain le West (Texas Intermediate WTI), les cours progressent eux de 0,74% à 91,02 dollars.

Ce mouvement subit à la hausse est surtout lié, selon le cabinet d’expertise énergétique Lipow oil Associates, à la vague de chaleur qu’ont connu plusieurs régions américaines durant l’été. Ce qui, pour cette même raison, a augmenté les besoins en énergie, notamment pour l’air conditionné, tandis que le faible niveau de l’eau dans plusieurs installations hydroélectriques dans l’Ouest limitait la production d’électricité renouvelable. Autre raison de ce départ à la hausse des cours observé hier , les déclarations, à l’agence Bloomberg, du ministre saoudien de l’Energie, Abdulaziz ben Salman. Et où le responsable a estimé que la volatilité actuelle du marché du pétrole et la baisse des cours, qui intègrent de façon prématurée, selon lui, un ralentissement économique marqué, pourraient justifier une baisse de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep+). Commentant cette baisse de la production de l’Opep+, le cabinet suscité estime qu’elle ne suffirait pas à redresser nettement les prix de l’or noir, car «l’Europe est sur la voie de la récession et l’impact économique va se ressentir à travers le monde» et peser sur la demande, et donc sur les cours. C’est en tout cas ce qui pourrait arriver à partir du moment où des cabinets d’expertise s’accordent à dire que les perspectives en Europe ne sont pas bonnes avec la hausse spectaculaire des prix de l’énergie cette semaine (232 €/MWh pour le gaz, 523 €/MWh pour l’électricité, 52 €/MWh pour le charbon et 95 €/t CO2). Ce qui va pousser un certain nombre d’industriels à fermer ou à réduire leur production.

C’est d’ailleurs le cas, puisque des centaines d’entreprises prévoient de réduire leur production ou de suspendre partiellement leurs activités. Une tendance qui, selon certains cabinets d’expertise, devrait encore s’amplifier si l’embargo pétrolier russe venait à se durcir d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte de prévisions de hausse spectaculaire des prix de l’énergie, de nombreux pays européens pourraient en pâtir pour peu de trouver au plus vite d’autres sources d’approvisionnement en gaz naturel. C’est donc dans l’urgence qu’ils vont conclure des contrats d’achat en prévision de la forte demande des foyers et autres pendant la période hivernale. Et si rien n’est fait dans ce sens pour cause de cours de gaz naturel stratosphérique, la crise énergétique actuelle sur le Vieux Continent pourrait se corser. On comprend donc pourquoi l’UE se démène ces jours-ci afin que tout au moins les besoins en gaz naturel soient assurés l’hiver prochain.

Articles similaires