En dépit de l’accord conclu, dimanche, entre l’Organisation des pays exportateurs de pétroles et ses partenaires, portant sur une réduction historique de près de 10 millions de barils par jour, le marché affichait de l’hésitation, hier, dans la continuité de l’atmosphère ayant régné la veille.

Les cours évoluaient même dans une tendance baissière à la mi-journée, avec un baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin qui s’affichait à 31,61 dollars sur l’Inter Continental Exchange, en baisse de 0,41% par rapport à la clôture de lundi, alors que le baril américain West Texas Intermediate (WTI pour mai perdait 1,65%, à 22,04 dollars.

Le réajustement sans précédent, décidé dans le cadre de l’alliance Opep+, n’a pas suffi à libérer les investisseurs nourris par un marché en berne face à l’effondrement de la demande mondiale de brut provoqué par les mesures sanitaires anti-Covid-19 à travers l’ensemble des pays de la planète et ayant plombé l’activité économique, notamment le secteur des transports, connu pour être gros consommateur de pétrole.

Pour rappel, l’Opep+ a convenu dimanche d’un calendrier de réduction qui s’étalera de mai prochain au même mois de 2022. Pour sa première phase, l’accord porte sur des coupes de 9,7 millions de barils par jour (mbj) sur les mois de mai et juin, alors que la seconde phase s’étalera sur le second semestre de 2020, avec une baisse de 7,7 mbj. A partir de janvier 2021, il passera à sa troisième phase pour une réduction de 5,8 mbj jusqu’à fin avril 2022.

Dans le cas de l’Algérie, le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a fait savoir que le quota de réduction sera de 240 000 barils par jour pour mai et juin prochains, avant de passer à 193 000 barils par jour sur les 6 mois qui suivront, puis à 145 000 barils par jour pour les 16 mois qui resteront de l’accord.

En attendant l’entame des coupes, les annonces de l’Opep+ n’ont pas encore eu l’effet escompté par les producteurs, confortant les nombreux analystes et autres observateurs dans leur scepticisme. La baisse historique de la production d’or noir « n’a pas déclenché la réaction du marché que les producteurs de pétrole espéraient », constate à ce propos Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Non seulement « la coupe de l’Opep+ est restée un peu en dessous de la fourchette basse des attentes » du marché, mais plus encore « les tensions entre les pays producteurs de pétrole ont laissé entendre qu’une coupe supplémentaire est peu probable », a ajouté l’analyste.

La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement qui l’accompagnent pèsent lourdement sur la demande mondiale, dans des proportions largement supérieures à la coupe proposée par l’Opep+ selon plusieurs analystes.

Le président américain Donald Trump a, par ailleurs, affirmé lundi que les principaux pays exportateurs de pétrole prévoyaient une baisse de leur production deux fois plus importante que celle annoncée la veille.

« Pour avoir été impliqué dans les négociations, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'Opep+ envisage une coupe de 20 millions de barils par jour et non de 10 millions, comme il est généralement rapporté », a écrit le locataire de la Maison-Blanche sur Twitter. Un tweet de plus. Mais sans plus pour les prix.