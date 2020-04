Les prix du pétrole ont fortement dévissé, hier, à l’ouverture hebdomadaire des marchés. Le brut américain flirtait dangereusement avec la barre des 10 dollars le baril, chutant de près de 8 dollars (+40%), son plus bas niveau depuis plus de deux décennies, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines qui pourraient parvenir bientôt à saturation. Vers 17h00 GMT, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont le dernier jour de cotation est mardi, dégringolait de 40,72% à 10,83 dollars l’unité, soit son plus bas niveau depuis 1999. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne, cédait 4,42%, à 26,84 dollars. Les marchés ont ainsi chuté, hier, premier jour de cotations hebdomadaires, à leur plus bas niveau depuis une vingtaine d’année, sur fond de récession économique mondiale, aggravée par les incertitudes que fait planer l’épidémie du coronavirus, réduisant fortement la demande mondiale au pétrole. Pendant que la demande évoluait en forte baisse, conséquemment à la récession économique provoquée par les mesures de luttes contre le coronavirus et de confinement des populations, l’offre pétrolière, elle s’inscrivait en hausse ; les marchés étaient carrément inondés de pétrole à bas coût après que l’Arabie saoudite, membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché. Les deux poids lourds du marché pétrolier ont repris langue et convenu, avec de nombreux autres producteurs de l’Opep et non-Opep de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Peine perdue. Malgré les mesures de limitation de l’offre mondiale, les prix ont continué à dégringoler quand il est devenu clair que les réductions promises ne suffiraient pas à compenser la chute massive de la demande. Les analystes estiment qu’il faudra une coupe de 15 à 20 millions de barils par jour dans l’offre pétrolière mondiale pour que les excédents du marché puissent être retirés. La chute des prix a été aggravée bien évidemment par la hausse des réserves stratégiques américaines ayant déjà énormément gonflé ces dernières semaines. Partout dans le monde, les stocks sont arrivés à saturation, obligeant les producteurs à brader leurs bruts. L’agence américaine de l’information sur l’énergie a indiqué la semaine dernière que les stocks de brut de la plus grande économie mondiale avaient augmenté de 19,25 millions de barils la semaine précédente, ajoutant aux malheurs d’un marché mondial surapprovisionné. Selon les prévisions, les cours du WTI devraient rebondir dès mercredi puisque la référence américaine pour livraison en juin, qui deviendra le contrat de référence mercredi, résistait un peu mieux, ne perdant que 7,63% à 23,12 dollar. Une telle différence entre deux échéances aussi rapprochées est extrêmement rare, voire inédite.<

