Par Feriel Nourine

Les cours du pétrole poursuivaient hier leur tendance haussière sous l’impact de la crise au Kazakhstan, et qui est montée encore d’un cran dans une atmosphère de fronde de grande ampleur provoquée par la hausse des prix du gaz.

Les troubles qui secouent ce pays membre de l’Opep+ font craindre aux investisseurs un recul de l’offre mondiale de brut et dopent les cours. Pour le dernier jour de la semaine, les deux références européenne et américaine soignaient encore leurs gains réalisés depuis lundi dernier.

Vers la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour échéance en mars s’affichait à 82,90 dollars sur l’Inter Continental Exchange, en hausse de 1,11%, alors que sur le New York Mercantile Exchange, le WTI pour livraison en février avançait de 1,15% à 80,37 dollars.

Outre la situation au Kazakhstan, les analystes du marché ont évoqué «l’instabilité en Libye comme paramètre contribuant au risque d’une baisse de l’offre. Mais c’est la crise dans le pays asiatique qui exacerbe le plus, actuellement, le marché et fait monter la pression chez investisseurs, estiment les mêmes analystes. Ces derniers argumentent leur déduction en rappelant que le Kazakhstan est le premier grand producteur de pétrole d’Asie centrale, avec les 12es réserves prouvées de brut au monde, d’après l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Sa production était de 1,8 million de barils par jour en 2020. C’est aussi le deuxième producteur de pétrole des pays partenaires de l’Opep au sein de l’Opep+, derrière la Russie. L’or noir représentait 21% du produit intérieur brut (PIB) kazakh en 2020, selon la Banque mondiale.

Or, les troubles qui s’y sont déroulés dimanche dernier ont eu pour conséquence l’ajustement temporaire de la production de Tengizchevroil, la plus grande entreprise pétrolière du Kazakhstan, en raison des protestations sur le champ de Tengiz, indique-t-on dans les rangs des analystes. Mais d’autres analystes ne relèvent pas, quant à eux, des signes indiquant que la production de pétrole kazakh a été significativement affectée. Hier, «la production dans les trois principaux champs du pays se poursuivait», assurait l’un d’entre eux, faisant remarquer, néanmoins, que «toute réduction de l’offre est susceptible d’exacerber les difficultés actuelles à satisfaire la demande mondiale croissante».

Dans cette logique, il n’était pas exclu que les prix de l’or noir observent une halte et clôturent la semaine en repli par rapport aux prix affichés durant la matinée.

Ceci d’autant que la publication, durant la même journée, d’un rapport mitigé sur l’emploi américain, pouvait, à son tour, avoir son impact sur le marché en imposant une pause aux cours. Hier, le Kazakhstan tentait de se relever de deux jours d’intenses violences, dont celle de jeudi qui a vu Almaty, la plus grande ville du pays et sa capitale économique, vivre des émeutes sans précédent ayant causé des «dizaines» de morts, selon l’AFP. Un calme relatif revenait, alors que le président russe Vladimir Poutine et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev ont eu une «longue» conversation téléphonique afin de discuter de la situation de crise et sont convenus de rester en contact «permanent», rapportait la même source.

Articles similaires