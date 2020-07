Les cours du Brut ont poursuivi, hier, leur progression. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 42,5 dollars, en hausse de plus de 2% par rapport à son prix de clôture mardi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois d’août gagnait 3,28%, à 40,56 dollars. La veille, les deux indices de référence avaient chacun perdu un peu plus de 1%.

Leur légère reprise est expliquée par la baisse des stocks américains. Les chiffres publiés à ce sujet par l’American Petroleum Institute (API), une fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier, font état d’une baisse d’une ampleur inattendue des stocks de brut de 8,2 millions de barils la semaine dernière. Des nouvelles qui, en attendant le rapport jugé plus fiable de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) qui devait être publié hier sur les stocks de brut aux Etats-Unis, «apaisent les inquiétudes (des investisseurs) aux Etats-Unis, a estimé un analyste.

De plus, «les stocks d’essence ont diminué de 2,5 millions de barils, dépassant aussi les prévisions», a ajouté un autre analyste, un signe encourageant pour la reprise de la demande du premier producteur mondial de brut. Selon la médiane d’analystes interrogés par l’agence Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la semaine achevée le 26 juin sont attendues en baisse, d’une ampleur autrement moins importante que celle de l’API, avec 500.000 barils de moins. Les stocks américains avaient atteint un record pour la semaine achevée le19 juin, à 540,7 millions de barils.

Autre élément d’encouragement, la production de l’Opep est tombée au mois de juin à son plus bas niveau depuis vingt ans. L’engagement l’Arabie saoudite et d’autres à contrôler les vannes a plus que compensé l’incapacité de l’Irak et du Nigeria à respecter leurs propres objectifs de réduction de la production. L’accord conclu en avril par l’Opep et ses alliés (Opep+) engage l’organisation, la Russie et d’autres pays producteurs à réduire, rappelle-t-on, l’offre de pétrole de 9,7 millions de barils par jour (bpj) à compter du 1er mai, soit 10% de la production mondiale.

La part incombant aux seuls pays membres de l’Opep représente un effort de 6,084 millions de bpj en moins par rapport à octobre 2018. En juin, ils ont réduit leur production de 6,523 millions de bpj, soit 107% de leur objectif commun. Il faut remonter à 2000 pour retrouver une production aussi basse, indiquent les observateurs. Pour l’Arabie saoudite, la production moyenne sur le mois de juin a été de 7,55 millions de bpj, soit près d’un million de moins que le quota fixé par l’Opep+ et au plus bas depuis 2002. «La consommation devrait accélérer au second semestre et il existe un consensus général autour du fait que les pays de l’Opep+ se montreront à la hauteur des attentes et parviendront à un respect élevé (de leurs engagements de réduction de la production) en juin et en juillet», commente Tamas Varga, du courtier spécialisé dans le pétrole PVM.

L’allègement progressif des mesures de confinement et la baisse de l’offre ont permis au cours du baril de repasser au-dessus des 40 dollars après être tombé en avril à 16 dollars, son plus bas niveau depuis

21 ans.<

