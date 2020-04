Après le WTI, c’était, hier, au tour du Brent de la mer du Nord de toucher le fond du puits, toujours poussé par la chute historique de la demande mondiale qui frappe le marché de l’or noir alors que les pays gros consommateurs de pétrole, et même ceux qui ne le sont pas, ont déjà quasiment fait le plein de leurs stocks en profitant d’un baril à très bon marché. A ce propos, le fournisseur de données économiques Natural Gas Intelligence évoque un taux de remplissage à 80%, selon l’analyste Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Dans sa dégringolade vers l’inconnu, la référence européenne pour livraison en juin lâchait jusqu’à 18,93%, à 20,73 dollars, à Londres, après avoir touché 18,10 dollars trois quarts d’heure plus tôt, soit ses plus bas enregistrés depuis décembre 2001.

De son côté, le WTI pour mai, dont c’est le dernier jour de cotation, évoluait toujours dans sa tendance baissière inédite, à -10,00 dollars, après avoir clôturé à -37,63 dollars la veille au terme d’une séance infernale. Le contrat suivant, pour livraison en juin, qui deviendra la référence à partir de mercredi et sur lequel les marchés sont déjà focalisés, reculait de 21,24% à 16,07 dollars, peu après avoir touché un plus bas à 11,60 dollars.

En temps normal, les investisseurs reportent leurs positions sur le contrat suivant à l’approche du terme du contrat en court. Mais cette fois-ci, ils n’ont pas pu trouver d’acheteurs pour ces ventes de dernière minute du fait de l’effondrement de la demande physique en pétrole.

Le baril de WTI n’était jamais tombé en dessous de 10 dollars depuis la création de ce contrat en 1983. La situation devrait toutefois s’améliorer dans les jours à venir, estiment plusieurs analystes. «Il est un peu trompeur de se focaliser sur le contrat de mai», souligne ainsi Matt Smith, expert du marché pétrolier pour Clipper Data, ajoutant qu’«il y a beaucoup plus d’échanges sur le baril pour livraison en juin».

Réagissant à la chute libre des prix, l’Arabie saoudite a indiqué hier qu’elle surveillait «de près» les marchés pétroliers et qu’elle était prête à prendre «toute mesure supplémentaire». Le premier exportateur de brut a

fait avoir qu’il «est déterminé à assurer la stabilité du marché pétrolier et confirme son engagement avec la Russie pour mettre en œuvre les réductions (de production) pour les deux prochaines années», rapporte l’agence officielle SPA, citant un communiqué du gouvernement.

Plusieurs ministres de l’Opep ont organisé, hier, une téléconférence pour débattre de l’évolution récente du marché, ont rapporté certaines sources au sein de l’organisation. Et certains préconisent d’appliquer les réductions de production sans attendre la date du 1er mai prévue initialement. Des réductions qui, faut-il le rappeler, ont été décidées le 9 avril dans le cadre de l’alliance Opep+, portant sur 9,7 millions de barils par jour sur les deux mois de mai et juin, puis 7,7 mbj pour le second semestre de 2020, puis 5,8 mbj entre janvier 2021 et avril 2022.

Quant au prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Opep, ce dernier a entamé la semaine à 14,19 dollars, selon les données du secrétariat de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole publiées hier sur son site web. Ce panier de référence de pétrole brut de l’Opep avait atteint vendredi dernier 18,16 dollars. Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)». Face à cet effondrement, l’accord portant une réduction massive de production conclu entre membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés reste insuffisant par rapport à la chute de la demande.

