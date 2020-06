Les cours du pétrole étaient en légère hausse, hier lundi, soutenus par l’accord des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+), obtenu samedi dernier, pour la prolongation jusqu’en juillet prochain des coupes de production réalisées en mai et juin. Cette embellie annoncerait une stabilisation des prix pour les mois à venir ainsi qu’un répit pour les pays producteurs qui ne cessent de se battre pour un marché pétrolier équilibré.

A Londres, le Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait en début de matinée 42,71 dollars, en hausse de 0,97% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI a franchi en cours de séance asiatique la barre des 40 dollars, une première depuis le 6 mars.

Pour les observateurs, il y a constat dominant que les prix du Brut commencent à reprendre des couleurs et à revenir à des niveaux davantage supportables pour les pays producteurs. Les cours «commencent la semaine dans le vert, les investisseurs se félicitant de l’accord conclu par l’Opep+ au cours du week-end», a estimé à ce sujet Carlo Alberto De Casa, analyste d’Activtrades.

Samedi dernier, rappelle-t-on, les pays membres de l’Opep et leurs alliés, dont la Russie, se sont accordés pour prolonger en juillet la réduction historique de production à laquelle ils s’astreignent depuis le 1er mai. Leur entente fait suite à leur engagement, le 12 avril, de répondre à la chute brutale de la demande et des prix, par une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour les mois de mai et juin, qui devait passer à 7,7 mbj. Finalement, elle sera de 9,6 mbj pour le mois de juillet, la légère différence s’expliquant par la position du Mexique qui refuse de se plier à l’effort du groupe.

En Algérie, pays qui préside l’Opep pour l’année 2020, les observateurs nationaux estiment que l’accord de samedi va contribuer à stabiliser les prix dans une fourchette allant de 35 à 40 dollars le baril. «Nous sommes dans un cycle de reprise des activités économiques, la demande va donc reprendre de façon plus large et plus forte notamment avec le retour du transport aérien. Et avec la reconduction de la baisse de 9,7mbj jusqu’à la fin juillet, les prix vont se stabiliser entre 35 et 40», croit ainsi savoir Mustapha Mékidèche.

Pour cet économiste qui travaille beaucoup sur les questions énergétiques, ces niveaux de prix concerneront la période de la reprise des activités, puisque le baril devrait augmenter à 45 dollars et plus avec l’évolution de la demande énergétique, prévoit-il. «C’est un signe que la crise est en train de se dissiper progressivement, même s’il y a toujours une hypothèse – qui reste faible – d’une deuxième vague et par conséquent un retour au confinement», a-t-il estimé.



Un accord, mais des incertitudes sur son respect

Pour lui, à moins d’un rebondissement lié à la crise sanitaire, la reconduction de la baisse de 9,7 mbj (prévue initialement pour les mois de mai et avril), est un signal pour dire que l’Opep+ va tenir compte de l’évolution de la demande mondiale et qu’en aucun cas elle ne va accepter un retour à des chutes de prix qui seront dommageables pour les producteurs et les consommateurs à la fois».

Pour sa part, le consultant Kamel Aït Cherif, estime, selon l’APS, que les conclusions de la réunion de samedi représentaient «un bon signe» pour le marché pétrolier. Cependant, la réussite de cet accord est tributaire d’abord, du respect strict, par les pays signataires, des quotas fixés, selon M. Aït Cherif. «Si les pays de l’Opep+ arrivent à respecter leurs quotas convenablement, l’accord va permettre de stabiliser le marché et pousser les autres pays à adhérer dans cette démarche dans l’intérêt de tous les producteurs», a-t-souligné.

Les prix devront se situer ainsi ente 35 et 40 dollars et vont encore augmenter dans le deuxième semestre, notamment si les pays producteurs non signataires, à l’instar du Canada et des Etats-Unis poursuivent leur baisse, a indiqué M. Aït Cherif. S’agissant de la durée de la prolongation, il estime que «l’idéal aurait été de reconduire jusqu’à la fin de l’année afin de permettre de rééquilibrer l’offre avec les nouvelles réalités de la demande et absorber les stocks». Un avis partagé également par l’expert et ancien PDG du groupe Sonatrach, Abdelmadjid Attar, qui souligne que la durée d’un mois n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs escomptés. «Dans les marchés pétroliers, les réunions de l’Opep+ constituent un paramètre important pour la courbe des prix. Le marché attendait une prolongation de deux ou trois mois au minimum. Un mois, c’est nettement insuffisant», a-t-il argué. «Avec cette décision, on a jeté la balle dans le camp de la pandémie. Si la situation ne s’aggrave pas, les prix vont se maintenir à 35/40 dollars, mais si le marché constate des signes de reprise de foyers du corona, les prix vont revenir à la baisse», a-t-il ajouté. n