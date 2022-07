L’hiver s’annonce très dur pour l’Union européenne. Les perturbations du marché gazier se font de plus en plus pesantes sur les approvisionnements de l’UE dont la forte dépendance du gaz russe s’avère de plus en plus difficile à contourner par l’ensemble de ses 27 membres.

Ceci d’autant que la réouverture de Nord Stream, prévue théoriquement pour demain 21 juillet, n’est pas encore acquise. Bien au contraire, le principal canal d’exportation de gaz russe vers l’Allemagne et d’autres pays de l’Union n’est pas encore acquis, faisant monter les inquiétudes chez les dirigeants européens et alimentant les craintes d’une pénurie de gaz qui fait lourdement dégringoler l’euro.

Bien au contraire, la fermeture de 10 jours décidée par Gazprom pour maintenance de cette infrastructure, risque d’être prolongée si l’on se fie aux informations faisant état d’une lettre de Gazprom, datant du 13 juillet, et dans laquelle le géant déclare ne pas pouvoir garantir la remise en route de l’installation, une pièce majeure étant en révision dans une usine Siemens au Canada. Avant la maintenance, le groupe avait déjà réduit drastiquement ses approvisionnements dans une dizaine de pays européens.

Selon le quotidien russe Kommersant, le Canada a envoyé la turbine sur un vol le 17 juillet vers l’Allemagne, et il faudra entre cinq et sept jours pour que cette pièce arrive en Russie, s’il n’y a pas de problèmes logistiques ou douaniers. Par la suite, elle devrait être transportée par ferry depuis l’Allemagne jusqu’à Helsinki, en Finlande, et par voie terrestre jusqu’en Russie, selon les sources de Kommersant. Elle n’arrivera donc que le 24 du mois en cours en Russie. Suivront les travaux de sa mise en installation, puis son entrée en service qui ne devrait avoir lieu que début août, précise la même source.

Ainsi donc, les craintes de l’Allemagne et d’autres membres de l’UE de ne pas voir le Nord Stream reprendre service à la date préalablement indiquée sont en train de se justifier sur fond de différend entre l’UE et la Russie qui s’intensifie, n’excluant pas une rupture brutale des approvisionnements de gaz russe vers l’Union.

Ce qui pousse d’ailleurs l’Agence internationale de l’énergie à réagir une nouvelle fois en faisant monter l’alerte d’un cran. Les efforts fournis par l’UE pour diversifier ses sources d’approvisionnement ne suffiront pas pour combler le manque de gaz russe, rappelle une nouvelle fois l’AIE. «Il ne faut pas juste compter sur les ressources gazières non russes, celles-ci ne vont tout simplement pas suffire en volume pour remplacer les livraisons de Russie», souligne, en ce sens, le directeur de l’agence, Fatih Birol, dans un article publié par son organisation.

Pour rappel, avant le début de la guerre en Ukraine, l’Union européenne importait 45% de sa consommation à partir de la Russie, et les alternatives à ces gigantesques volumes sont tout simplement impossibles à décrocher pour l’UE. Les ressources gazières non russes ne suffiront pas «et ce, même si l’offre de Norvège et d’Azerbaïdjan afflue à capacités maximum, même si les livraisons d’Afrique du Nord approchent leur niveau de l’an dernier, et même si la croissance des flux de GNL garde son rythme du premier semestre, insiste M. Birol.

Pour lui, la fermeture du Nord Stream est «une alerte rouge» pour l’UE. Il constate «des progrès pour s’affranchir de la dépendance russe, «mais pas assez, surtout du côté de la demande, pour éviter que l’Europe ne se retrouve aujourd’hui dans une situation incroyablement précaire». Selon une analyse de l’AIE, le continent devrait stocker dans les trois mois 12 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires (de quoi remplir 130 méthaniers de GNL), pour se mettre à l’abri avec des stocks remplis à 90%.

Mais cela suppose aussi que le gazoduc Nord Stream, principale voie de livraison par la mer Baltique et actuellement en maintenance, soit bien redémarré par les Russes jeudi 21 juillet, et ce jusqu’à début octobre. S’il ne l’était pas, la situation serait encore plus compliquée. Or «on ne peut écarter un arrêt complet», prévient M. Birol.

Articles similaires