La startup GroDesto a réussi à lever un montant de 200 millions de DA dans le cadre d’un appel public à l’épargne pour la constitution d’une société par actions (SPA). Le résultat de cet appel à l’épargne a été annoncé jeudi à Alger par le fondateur de la startup, Mustapha Siaci, à l’issue d’une Assemblée générale constituante de la nouvelle société dénommée «SPA GroDesto Innovation», créée pour développer un projet de plateforme logistique de distribution des produits de grande consommation. GroDesto est une plateforme logistique de distribution, composée d’une application mobile et un site web, investie dans la distribution des produits de grande consommation en Algérie. Le projet a reçu le Label «Projet Innovant» le 12 août 2021 du ministère de l’Economie de la connaissance, des Startups et de la micro-entreprise. Intervenant lors d’une cérémonie organisée à l’issue de cette assemblée générale constitutive, M. Siaci a affirmé que GroDestro est la première startup algérienne créée par le biais d’un appel public à l’épargne, en vue de financer sa plateforme logistique de distribution conformément aux dispositions du code de commerce algérien. Cette opération a reçu le visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) qui a approuvé la notice d’information portant sur la constitution de la nouvelle société par le recours à l’appel public à l’épargne. Dans le cadre de cet appel, 200.000 actions d’une valeur nominale de 1000 dinars chacune ont été ouvertes, durant la période allant du 5 mai au 28 août derniers, au public, selon la notice d’information. Cette société devra permettre la création de plus de 50 emplois directs et plus de 1200 emplois indirects d’ici 2023, selon son fondateur. (APS)

Articles similaires