Début de semaine plutôt calme, hier, sur le marché pétrolier, alors que les investisseurs demeuraient attentifs à l’évolution de la demande face à une offre massivement réduite par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, mais aussi d’autres producteurs non membres de l’alliance Opep+.

C’est ainsi qu’après avoir gagné 9% la semaine dernière, les deux références européenne et américaine entamaient hier une nouvelle semaine sur des tendances inverses.

Dans le cas du Brent de la mer du Nord pour livraison en août, le baril s’affichait à 42,29 dollars, à la mi-journée sur le marché londonien, en hausse de 0,24% par rapport à la clôture de vendredi. Quant au baril américain, le West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de juillet, dont c’était le dernier jour de cotation, il abandonnait 0,28%, à 39,64 dollars.

Il y a lieu de signaler que le Brent de la mer du Nord, qui sert de référence pour le Sahara Blend, a bouclé vendredi sa septième de hausse consécutive. Un bon signe, sans doute, pour les pouvoirs publics après les grosses pertes financières causées par la crise sanitaire de Covid-19, à travers l’effondrement sans précédent des cours du Brut. Une situation qui a poussé le gouvernement à revoir à la baisse le prix référentiel du baril, en le fixant à 30 dollars dans la loi de finances complémentaire 2020 contre 50 dollars dans la loi de finances initiale. Autrement dit, avec l’évolution qui caractérise le marché depuis l’entrée en vigueur de l’accord de réduction Opep+, les responsables en charge de gérer les finances du pays bénéficient d’une meilleure marge de manœuvre que celle du mois de mars et, surtout, du mois d’avril qui avaient vu l’or noir connaître ses pires journées avec des prix descendus jusqu’à 15 dollars.

Le marché se porte donc nettement mieux sous l’effet revigorant des coupes opérées depuis le 1er mai par l’Opep et ses alliés, soit 9,7 millions de barils par jour, sur fond d’un respect de plus en plus apparent chez les pays signataires de l’accord de réduction, le 12 avril dernier. Ceci d’autant que la demande mondiale revient en force depuis que le déconfinement a été entamé en Europe et en Amérique, puis dans l’ensemble de la planète, permettant une reprise conséquente de l’activité économique ainsi qu’un retour du secteur de transport, principal consommateur de brut.

Le marché est aussi soutenu par le recul de la production aux Etats-Unis, numéro un mondial en la matière, et au Canada. Dans ces deux pays voisins, le nombre de puits de pétrole et gaz naturel en activité accuse une baisse historique, en dépit du retour à l’activité de certains producteurs, encouragés par le regain de forme du marché.

Commentant l’évolution du marché en ce début de semaine, Jeffrey Halley, analyste chez Oanda, constate que «les deux contrats semblent se contenter d’adopter une attitude attentiste». «Les investisseurs guettent les indicateurs liés à «l’évolution de la demande» ainsi qu’à «la conformité» aux termes de l’accord Opep+ par l’ensemble des pays producteurs signataires, a complété Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy. Ce dernier souligne que le risque d’une recrudescence des cas de coronavirus, potentiellement dévastatrice pour la demande si elle entraînait une nouvelle phase de confinement dans le monde, est «omniprésent».

Ce risque a d’ailleurs été mis en évidence, vendredi dernier, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est alarmée que le monde était entré dans une «phase dangereuse» à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restrictions à la mobilité.

Et la Chine, berceau de la pandémie, a enregistré 26 nouveaux cas dimanche, dont 3 dans la province du Hebei, frontalière de la capitale.

Articles similaires