Le renforcement de la place de l’Algérie sur l’échiquier énergétique mondial a été de nouveau mis en évidence hier par le PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar.

A la faveur d’une demande en hausse, notamment sous l’effet de la guerre en Ukraine et le chamboulement du marché provoqué par cette situation, l’Algérie est fortement sollicitée par ses clients traditionnels, mais aussi par de nouveaux clients en quête de diversification et d’augmentation de leurs approvisionnements, surtout en matière de gaz, a indiqué M. Hekkar dans un entretien à la chaîne de télévision publique.

«La position de Sonatrach dans le domaine de l’énergie, et dans le domaine du gaz en particulier, était connue depuis longtemps, mais elle s’est encore renforcée avec la crise actuelle, notamment en Asie et en Europe, et la forte demande énergétique sur les marchés mondiaux», a déclaré le premier responsable de Sonatrach.

L’Algérie est devenue aujourd’hui «une destination de haute importance par rapport à certains fournisseurs de l’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient», a-t-il ajouté, soulignant que de «nombreux Pays de l’Europe demandent plus de gaz, particulièrement de nouveaux clients issus de l’Europe de l’Est».

Cette demande constitue «une opportunité» pour la compagnie nationale d’hydrocarbures qui va «travailler de sorte à l’exploiter pour vendre plus de gaz naturel en augmentant sa production», a encore indiqué M. Hekkar.

La découverte toute récente d’un important gisement gazier à Hassi R’Mel devrait contribuer à concrétiser cette objectif, vue que son exploitation débutera dès septembre prochain, grâce notamment aux installations déjà existantes, selon l’annonce faite au lendemain de cette découverte par le même responsable.

L’augmentation de la production de gaz sera opérée par Sonatrach «en effort propre ou à travers des partenariats», a, par ailleurs, expliqué à la TV publique son PDG, tout auréolé de l’accord de 4 milliards de dollars signé la veille par le groupe qu’il dirige avec les géants énergétiques Eni, OXY et Total.

Un contrat qui permettra d’ajouter des quantités supplémentaires aux approvisionnements en GN de l’Italie, considéré comme un client majeur de l’Algérie, a rappelé l’intervenant, non sans omettre d’insister sur le rôle que pourrait jouer ce pays pour l’acheminement de gaz algérien vers d’autres de nouveaux marchés en Europe de l’Est et du Nord.

En plus de l’augmentation de ses volumes exportés, Sonatrach est en train de tirer les dividendes de prix de gaz qui culminent à des sommets hautement favorables à la trésorerie de l’entreprise. Ceci d’autant que cette dernière est en train de réviser sa grille tarifaire ont les accordant avec les augmentations enregistrées sur le marché Spot.



Consommation européenne : d’importants sacrifices en vue



Le PDG de Sonatrach s’exprimait sur le petit écran alors que la place gazière mondiale est en train d’évoluer avec des scénarios qui mettent en alerte quasi-maximale l’Union européenne face au risque d’une pénurie durant l’hiver prochain, et consolident systématiquement la position de l’Algérie en tant que fournisseur capable de réduite de la tension qui règne sur le marché.

Et c’est dans une atmosphère d’anxiété à son paroxysme que de nombreux pays parmi les Vingt-sept de l’UE attendent la réouverture du Nord Stream, fermé par la Russie, théoriquement pendant 10 jours, pour maintenance. Or, ce pipeline, qui livre quelque 35% des 153 milliards de mètres cubes de gaz russe exportés vers l’UE, risque de ne pas reprendre ses activités aujourd’hui, 21 juillet, comme annoncé initialement par Gazprom. Et même si cela devait se produire, la reprise des livraisons se fera à un rythme moins soutenu, indiquent des sources proches du dossier.

En plein été, marqué par de fortes chaleurs, l’Europe ne parle pratiquement que de l’hiver, haute saison de la consommation de gaz dans le Vieux Continent. En dépit de la diversification des sources d’approvisionnement depuis la guerre en Ukraine, le gaz russe reste incontournable pour plusieurs pays de l’UE, et à leur tête l’Allemagne, première économique de l’union.

Après une série de sanctions contre Moscou dont l’effet boomerang se vérifie chaque jour sur l’économie européenne, la Commission européenne tente d’anticiper sur une interruption des approvisionnements russes, lesquels constituaient jusqu’à l’an dernier 40% des importations de l’UE. Face à cette éventualité, l’exécutif européen a mis en place une série de mesures qui permettront à l’Europe d’être «prête», a indiqué sa présidente, Ursula von der Leyen.

C’est carrément d’un plan de guerre qu’il s’agit. Basé sur une série de sacrifice que pourraient faire les consommateurs européens, il doit encore être discuté par les Etats membres. Il prévoit que chaque pays devra «faire tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période. Les Etats devront détailler d’ici fin septembre leur feuille de route pour y parvenir.

En cas de «risque substantiel de grave pénurie ou de demande exceptionnellement élevée», et si les efforts volontaires ne suffisaient pas, Bruxelles voudrait pouvoir activer un mécanisme d’alerte –après consultation des Etats– qui permettrait de fixer des «objectifs contraignants de réduction de la demande» pour les Vingt-Sept.