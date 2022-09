Synthèse Kahina Sidhoum

Selon les cotations de la Banque d’Algérie (BA) du 6 au 8 septembre 2022, le dinar continue de profiter du renforcement du dollar américain face à la monnaie européenne, qui est passée sous le seuil de la parité avec le dollar, à un niveau jamais vu depuis l’année de sa mise en circulation, il y a vingt ans : 1 Euro pour 0,99 dollar. Selon ces données de la BA, un (1) euro est échangé à 139,5977 dinars à l’achat et 139,6547 dinars à la vente. Concernant le dollar américain, selon les mêmes cotations, un (1) dollar vaut 140,2569 dinars à l’achat et 140,2719 dinars à la vente.

Durant la journée d’hier, la monnaie européenne s’est reprise face au dollar US. Dans la matinée, l’euro a gagné 0,23% à 0,9951 dollar, la valeur refuge s’éloignant quelque peu de ses récents sommets. Mais le rebond de l’euro, comme celui de la livre, est dû à «un certain attentisme des investisseurs après un jour férié aux Etats-Unis» lundi, commentent des analystes, tandis qu’une série de réunion de banques centrales a débuté en Australie.

La banque centrale australienne a relevé ses taux pour la quatrième fois de 50 points de base. «Le communiqué suggère que la Banque de réserve d’Australie (RBA) a fini de normaliser sa politique et compte désormais poursuivre ses hausses de taux pour ralentir l’économie», selon des analystes qui tablent sur trois nouvelles hausses de 25 points cette année. Le dollar australien cédait 0,43% face au billet vert à 1,4779 dollar australien pour un dollar américain. «La bataille continue contre l’inflation, et les banques centrales sont prêtes à en découdre», commentent les analystes: après la RBA, la banque centrale du Canada se réunira mercredi, et «tous les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne le lendemain».

Le yen, de son côté, reculait de 0,81% à 141,75 yens après avoir sombré à 141,86 yens, un nouveau plus bas depuis 1998. Depuis le début de l’année, le yen plonge de 19% face au dollar, plombé par la politique toujours ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ).

